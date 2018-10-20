Нападение в Керчи: госпитализирован еще один пострадавший

У 16-летнего парня обнаружились травмы легкой степени тяжести.

Еще одного пострадавшего во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже госпитализировали 20 октября после того, как он обратился к врачам.

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У 16-летнего парня выявили травмы легкой степени тяжести, передает радио Свобода.

Таким образом, в медучреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека. Ранее сообщалось о 22-х. Еще 23 человек перевезли после трагедии в колледже из больниц аннексированного Крыма в медучреждения Краснодарского края России и Москвы.

Как сообщал УНИАН, взрыв и стрельба в колледже в Керчи произошли днем 17 октября. По версии Следственного комитета России, нападение устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который «покончил с собой». Подконтрольная России власть города сообщила, что в результате трагедии погиб 21 человек. Российские следователи возбудили дело по статье об убийстве.

Украинская прокуратура квалифицирует нападение как террористический акт.