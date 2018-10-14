РПЦ грозится Константантинополю "жестким ответом" из-за Украины

Спикер РПЦ не сомневается, что украинские прихожане "любят" патриарха Кирилла и после событий в Константинополе данная привязанность лишь возрастет.

Синод Русской Православной церкви намерен "адекватно и жестко" ответить на решения Константинопольского патриархата по автокефалии УПЦ.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков пообещал жесткую реакцию в отношении Константинополя, однако характер действий не уточнил, сообщает ТАСС.

По словам Волкова, в предстоящий понедельник в Минске Синод даст оценку религиозной ситуации в Украине.

"Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле", - подчеркнул он.

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Спикер РПЦ не сомневается, что украинские прихожане "любят" патриарха Кирилла и после событий в Константинополе данная привязанность лишь возрастет.

"Он любит украинский народ, и украинский народ любит своего патриарха. И здесь можно говорить только об укреплении его авторитета и понимать, что мы должны поддерживать Украинскую православную церковь и сплачиваться вокруг нее", - отметил он.

Пресс-секретарь РПЦ добавил, что Украинская православная церковь МП является канонической, поэтому продолжит свои богослужения. Он полагает, что в Украине сейчас "нарушают церковные каноны, вступают в отношения с раскольниками, вторгаются на чужую каноническую территорию, политические методы влияния направляют внутрь церковной общины".

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

12 октября в УПЦ КП призвали епископат, духовенство и верующих УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку к Объединительному собору.