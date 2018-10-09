Вселенский патриархат на Синоде в Стамбуле приблизит предоставление автокефалии УПЦ - протоиерей

По мнению украинского священника, вряд ли этот шаг станет последним в процессе предоставления томоса на автокефалию УПЦ.

Вселенский патриархат на Синоде, который проходит 9-11 октября в Стамбуле, сделает еще один шаг в направлении предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель проекта открытого православного университета Святой Софии, протоиерей Георгий Коваленко.

«На этом Синоде будет сделан очередной шаг, мне кажется, что он не будет последним, но мы увидим еще один шаг в направлении предоставления автокефалии Украинской церкви. Будет ли утвержден томос и будет ли этот томос обнародован - пока неизвестно», - заявил он.

По словам украинского священника, для того чтобы процесс предоставления автокефалии был завершен, должен состояться объединительный собор православных церквей в Украине и еще несколько шагов со стороны Константинопольского патриархата.

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«Но то, что этот вопрос будет рассматриваться, и то, что мы увидим еще один положительный шаг в этом направлении, - я почти уверен», - добавил Коваленко.

Протоиерей отметил, что Константинопольский патриархат придерживается собственного плана действий по предоставлению томоса, но он никогда не обнародовал свою «дорожную карту» полностью.

«Мы можем только наблюдать за процессом предоставления Украинской церкви автокефалии. Логика такова, что решение было принято еще весной, и затем начались соответствующие шаги. Все исследовательские этапы пройдены, пройден этап консультации с поместными церквями, экзархи назначены. Какой будет следующий шаг - надо подождать», - подчеркнул он.

Коваленко считает, что сам томос надо предоставлять тогда, когда в Украине будет проведен объединительный собор Украинской православных церквей.

«Наверное, этот собор будет проведен с элементами модерирования или участия представителей Вселенского патриархата. На этом соборе будет избран предстоятель, и он будет тем человеком, который будет получать томос», - сказал он.

В целом, убежден Коваленко, предоставление томоса - это только начало процесса.

«Еще много нужно работать, чтобы была создана поместная Украинская православная церковь, которая избавилась от имперского, советского, тоталитарного и других наслоений. Для этого нужен большой соборный процесс, который бы не завершался только административными и организационными вопросами», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.