Каждый третий украинец поддерживает идею расстрела за коррупцию – опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии.

47,3% украинцев считают, что уровень коррупции сохранился. 31,8% — что повысился. И только 5% ощутили снижение коррупционного пресса. При том, что 15% не смогли определиться с оценкой масштабов раковой опухоли.

Если возвращение смертной казни, в качестве необходимой реформы, поддержали лишь 5% опрошенных, то когда тех же людей спросили о расстреле коррупционеров, поддержка взметнулась в разы.

Более, чем каждый третий гражданин Украины считает, что "лучший способ борьбы с коррупцией — расстреливать (как в Китае)". 16% в этом убеждены абсолютно. 19,5% — скорее согласны.

Наиболее радикальное настроение приходится на Николаевскую, Черновицкую и Донецкую области.

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Очередной тревожный звоночек для власти — несмотря на то, что более 40% либо категорически, либо скорее не согласны с самой жесткой мерой.

Наиболее толерантна в этом вопросе Закарпатская область — 42% против крайности, а также Галичина — 37%. А наименее — Центр — тут расстрел за коррупцию безоговорочно отвергают всего лишь 13,4%.

Исследование "Мнения и взгляды населения Украины: Декабрь 2014 года" проводилось по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии 4-19 декабря 2014 года. В ходе исследования было проведено 3035 интервью с взрослыми жителями Украины, которые проживают в 179 населенных пунктах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.