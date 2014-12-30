ОБСЕ передало украинским спасателям защитное снаряжение

Председатель ГСЧС сообщил, что "это специальные бронежилеты и шлемы для защиты персонала, который занимается выявлением и обезвреживанием взрывоопасных предметов".

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По словам Сергея Бочковского, украинской стороне передано 50 бронежилетов четвертого класса, 60 защитных шлемов третьего А класса и 5 персональных портативных компьютеров в комплекте с программным обеспечением.

Он отметил, что предоставленное спецснаряжение поможет подразделениям, которые работают на востоке Украины, эффективнее и безопаснее осуществлять разминирование освобожденных от террористов территорий.

Сергей Бочковский также сообщил, что с июля этого года пиротехнические службы ГСЧС разминировали более 1,6 тыс. га территории, обследовали 966 объектов инфраструктуры, обезвредили более 31,7 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 754 особо опасных, которые были специально установлены и замаскированы под разные предметы быта.

Он заверил, что предоставленное снаряжение поступит в зону АТО сразу же как только будет поставлено на учет в ведомстве.

В свою очередь координатор проектов ОБСЕ выразил надежду, что это снаряжение поможет украинским спасателям во время обезвреживания взрывоопасных предметов.