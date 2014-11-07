На Донбассе обезвредили уже более 10 тысяч взрывоопасных предметов

Группами разминирования Вооруженных сил Украины, которые задействованы в антитеррористической операции, в освобожденных от боевиков населенных пунктах Донецкой и Луганской областей выявлено и обезврежено 10 тыс. 284 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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"Специалистам по разминированию приходится иметь дело с большим количеством оставленных террористами растяжек, а также мин и других не разорвавшихся боеприпасов. Только за минувшие сутки саперы обезвредили 201 взрывоопасный предмет. За время проведения АТО военнослужащие разминировали 54 объекта местной инфраструктуры. Взрывоопасные предметы находят везде: в подвалах жилых домов, в административных зданиях, школах и детских садах. Террористы оставляют заминированными мосты, водные коллекторы, железнодорожные полотна и важные и необходимые для жизнедеятельности объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.