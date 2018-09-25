Состояние здоровья Балуха после избиения в СИЗО очень тяжелое - омбудсмен

Омбудсмен Людмила Денисова просит Международный комитет Красного Креста срочно способствовать визиту врачей к Балуху.

Состояние здоровья украинского активиста Владимира Балуха значительно ухудшилось и является чрезвычайно тяжелым.

Об этом на своей странице Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Состояние Владимира Балуха чрезвычайно тяжелое. После физического насилия администрацией пенитенциарного учреждения он получил многочисленные ушибы печени, спины и головы. Это значительно ухудшило его состояние здоровья", - сообщила Денисова.

В этой связи она обратилась к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбоньеру срочно способствовать визиту врачей к Владимиру.

"Даже после моих обращений к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой до сих пор ему не оказана медицинская помощь. Уполномоченный РФ не отреагировала и на мое предложение относительно посещения Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к Владимиру Балуху", - заявила Денисова.

"Владимиру сейчас жизненно необходима квалифицированная медицинская помощь. Надеюсь, что в ближайшее время Международный комитет Красного Креста направит к нему независимых медицинских работников", - отметила украинский омбудсмен.

Как сообщал УНИАН 14 сентября Балуха вывели из камеры СИЗО, сильно избили и угрожали уничтожить.

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Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома были вывешены флаг Украины. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн).

Второе дело по ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет) в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

5 июля подконтрольный России так называемый Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.