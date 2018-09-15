Тюремщики отрицают избиение Балуха, но адвоката к нему не пустили (видео)

Начальник СИЗО заявил, что лично видел Балуха, и с ним, по его словам, все нормально.

Адвокат украинского активиста Владимира Балуха утром 15 сентября прибыл в СИЗО Симферополя, чтобы увидеть своего подзащитного, но его к нему не впустили

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Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. «Дежурный СИЗО ему ответил, что обращение адвоката передано начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Крыму Бережному Сергею, но его сейчас нет на месте. Как начальник приедет в СИЗО, он будет лично решать этот вопрос», - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат дождался Бережного, объяснил ему, почему нужно срочно посетить Балуха и узнать о его состоянии здоровья.

«Однако начальник отказал адвокату, сославшись на то, что сегодня выходной, и предложил прийти в понедельник. Он также добавил, что лично видел Владимира Балуха и с ним, по его словам, все нормально», - добавили крымские правозащитники.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требовала встречи с политзаключенным Балухом, которого накануне избили в симферопольском СИЗО.

Накануне заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили и угрожают избавиться от него.

В МИД Украины заявили, что доказательства избиения Балуха передадут в суды.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, установленного во дворе его дома. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело против активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.