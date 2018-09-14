Кирилл на внеочередном синоде обсуждает прибытие в Украину константинопольских экзархов

Митрополит УПЦ МП Онуфрий по видеосвязи рассказал, что экзархи уже в Киеве и будут вести переговоры с Филаретом и главой Украинской автокефальной православной церкви Макарием.

Патриарх российской православной церкви (РПЦ) Кирилл собрал внеочередное заседание синода из-за приезда экзархов Константинопольского патриарха в Украину.

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Об этом говорится на сайте Московского патриархата, передает Украинская правда. Открывая заседание, Кирилл заявил, что "на повестке дня один вопрос, связанный с реализацией решения Константинопольского патриархата о направлении в Украину так называемых экзархов".

"Сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что они прибыли в Украину и приступили к работе", - сказал он.

В РПЦ также сообщили, что по состоянию здоровья на заседании не смог присутствовать митрополит Киевский Онуфрий. С ним пришлось общаться по видеосвязи. Онуфрий рассказал синоду, что оба экзарха Константинопольского патриарха прибыли в Украину. "Один назначен вести переговорный процесс со стороной так называемого патриарха Филарета, другой - со стороной "митрополита" Макария, главы "Украинской автокефальной православной церкви", - заявил он. "Как представители канонической церкви в Украине мы с ними общаться не будем, ну, а за тем, как развиваются события, будем следить", - добавил Онуфрий.

Также сообщается, что на основании слов Онуфрия синод РПЦ "примет решение, касательно данной темы".

Как сообщал УНИАН, 31 августа Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархатаФиларет (Денисенко) убежден, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца этого года.