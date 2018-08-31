Сербский патриарх просит Варфоломея не предоставлять Украине томос

По его мнению, вселенский патриархат, вмешиваясь в дела церкви в Украине "против воли Русской православной церкви", направляется к внедрению новых параметров и "пагубной деятельности" в православии.

Патриарх Сербской православной церкви Ириней предостерегает вселенского патриарха Варфоломея от вмешательства в украинские церковные вопросы, как и в македонские и черногорские.

В письме Варфоломея Ириней утверждает, что только Русская Церковь имеет каноническое и историческое право на церковную организацию в Украине, пишет Балканский обозреватель в Facebook.

Отрывки из письма Иринея обнародовало греческое религиозное агентство "Romfea" и распространили другие СМИ, передает Украинская правда.

В качестве причины для отправки этого письма сербский патриарх называет "заботу СПЦ о единстве Православной Церкви" после вмешательства Вселенского патриархата в Украине с возможным предоставлением томоса – автокефалии – местной церкви.

Ириней заявляет, что "ересь этнофилетизма" является одним из главнейших зол современного православия.

По его мнению, вселенский патриархат, вмешиваясь в дела церкви в Украине "против воли Русской православной церкви", движется к введению новых параметров и "пагубной деятельности" в православии – и такие же планы есть и для "Македонской православной церкви".

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Предоставления автокефалии церкви в Украине сербский патриарх описывает как "очень рискованный, даже катастрофический" акт для единства Святого Православия, а УПЦ КП называет раскольниками.

Такое решение, по мнению автора письма, будет означать еще и небратскую позицию по отношению к Русской Церкви.

Ириней приравнивает "лидеров раскола в Черногории и Украины" и считает, что, как и в Македонии, "ситуация в Черногории связана с Украиной".

Македонские СМИ пишут, что "сербский Патриарх своим скандальным письмом себя поставил на место судьи Вселенского Патриарха".

На 31 августа запланирован визит патриарха РПЦ Кирилла в Стамбул. Он запланировал встречу с Варфоломеем и "компетентными органами Матери-Церкви по вопросам, представляющим взаимный интерес".

На 1-3 сентября во Вселенской Патриархии уже запланирован Синакс (Synaxis) – собрание всех епископов этой Церкви. Накануне Синакса состоится очередное заседание Священного Синода Патриархата.

По мнению некоторых религиозных аналитиков, на Синоде и Синаксе будут рассматривать и "украинский вопрос", т.н. вопрос томоса – предоставление автокефалии Церкви в Украине.