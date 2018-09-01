СБУ будет отслеживать контент телеканалов, перешедших в управление Портнова

В СБУ отметили, что на основании наличия нарушений ведомство будет открывать уголовные дела.

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена отслеживать контент украинских телеканалов, перешедших в управление бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

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Об этом сегодня журналистам сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает rbc.ua. Он сообщил, что на основании наличия нарушений СБУ будет открывать уголовные дела.

"Мы не видели документов, подтверждающих, что управление NewsOne и другого канала взял на себя Портнов. Да, мы слышали его заявление, что он подписал соответствующие документы... Наверное, легко спрогнозировать, на чьи жернова будут лить воду те каналы, которые будет курировать в перспективе Портнов. Я слабо верю в то, что, сидя на территории РФ, он будет агитировать за восстановление украинских границ, за восстановление государственного суверенитета, за восстановление контроля над Крымом, за то, чтобы навести порядок на Донбассе, и чтобы он стал украинским... Мы не можем говорить сейчас, что кто-то совершил преступление. Если будут признаки совершения преступления, они будут документироваться и квалифицироваться соответствующим образом и тогда будут приниматься решения о внесении или невнесении в ЕРДР", - сказал Грицак.

Как сообщал УНИАН, Владимир Мураев передал бывшему первому замглавы Администрации президента Андрею Портнову 100% акций телеканала NewsOne.