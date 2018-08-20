День Независимости Украины: пограничники усилят меры безопасности на госгранице

Пограничники будут проводить мониторинг оперативной ситуации и будут учитывать все возможные вызовы, прежде всего, террористические угрозы.

Государственная пограничная служба Украины усилит меры безопасности на государственной границе в дни празднования Дня Государственного флага и 27-й годовщины Дня Независимости Украины.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, меры по обеспечению безопасности и порядка будут осуществляться на пунктах пропуска на государственной границе, в контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения Операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской области и на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым.

«Пограничники постоянно будут проводить мониторинг оперативной ситуации и будут учитывать все возможные вызовы, прежде всего, террористические угрозы. Для этого все направления границы будут усилены дополнительными нарядами. Во время передвижения людей и транспортных средств будет проводиться подробная обзорная работа», - говорится в сообщении.

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В ГПСУ отметили, что к проверке будут привлекать кинологов со служебными собаками для выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ.

Также будет осуществляться тщательная проверка документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи границы.

«Для предотвращения и недопущения провокаций пограничники будут действовать в тесном взаимодействии с Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Службой безопасности Украины», - говорится в сообщении.