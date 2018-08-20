Психолог Светлана Ройз: Родителям нужно запомнить и внутри себя удерживать ощущение того, что не ребенок – для школы, а школа – для ребенка

Мир меняется, и родителей со всех сторон призывают учить своих маленьких детей не только, условно, читать и считать, но также креативности, критическому мышлению... При этом, современные родители все чаще сами чувствуют истощение и переживают стресс от нехватки времени. Чтобы бы вы посоветовали родителям будущих школьников, чтобы их поддержать?

Первое, о чем важно вообще позаботиться родителям – это их собственные силы, эмоциональный комфорт и уровень счастья. Ведь ребенок именно у нас учится жить. Если он видит нас постоянно измученных и раздраженных, ему будет страшно взрослеть.

Если, к примеру, у нас нет сил читать с ребенком книжки, нужно для начала «сделать маму счастливой» – пойти выпить кофе, съесть шоколад, без чувства вины сказать ребенку: «Слушай, безмерно тебя люблю, но устала ужасно, через пять минут приду – сама тебя обниму».

Важно не стесняться говорить ребенку (только без истерики и напряжения), что вам нужно время восстановиться. Родители вообще не дают себе на это права, из-за чего еще больше выгорают. Однако у нас есть право на отдых, есть право хотя бы раз в неделю накормить ребенка пельменями, тем самым, выкроив минутку для себя. Если мы не заботимся о себе, то не сможем почувствовать потребностей ребенка и пропустим важные сигналы.

Я каждый день задаю себе вопрос: «Что я сделала для себя, чтобы оставаться чувствующей?» – это фраза – практика Эва Рамбалы. А это может быть простейшее действие раз в день – просто посмотреть в окно, постоять под душем, съесть вкусняшку.

Во-вторых, мы можем дать что-то ребенку, только если это есть у нас самих. То есть, если мы хотим научить ребенка критическому мышлению, нам важно понаблюдать за собой – насколько мы сами проверяем информацию и не делаем механических перепостов, например, с фейковой информацией.

Я бы очень рекомендовала родителям пройти онлайн-курс «Для учителей начальной школы» на портале EdEra (он открытый и бесплатный). В этом курсе есть блок «нейропсихология» о том, как устроен мозг ребенка и чего от него можно в разных возрастах ожидать, так что он будет полезен родителям. К примеру, родители поймут, что неаккуратность ребенка может быть связана не с тем, что он разгильдяй и не хочет, а с тем, что не может и что ему нужно делать чуть больше дыхательных или других упражнений.

Если хотим, чтобы ребенок чувствовал границы – времени, других детей –следим, чтобы доводил начатое до конца, после игры собирал свои игрушки, была четкая последовательность действий.

20 августа на сайте EdEra откроется еще один онлайн-курс – уже наш общий курс для учителей, воспитателей, родителей, в котором будут конкретные подсказки для общения с детками. Курс тоже будет в открытом доступе и бесплатным.

Частенько от психологов можно услышать фразу: «перестаньте детей воспитывать – помогите расти». Давайте примерим эту рекомендацию на сферу школьного образования. Как должны поступать родители, чтобы школьные годы запомнились ребенку с хорошей стороны?

Я бы сразу предложила заменить словосочетание «родители должны» на «родители могут…». Мы, взрослые, привыкли жить в режиме долженствования, но наши дети – другое поколение, которое учит нас многому, в том числе и быть «неудобными». Что же родители могут сделать, чтобы самим спокойно пережить школьные годы, и создать условия, в которых ребенок мог бы проявить свою естественную мотивацию для развития? Первое – запомнить и внутри себя удерживать ощущение того, что не ребенок – для школы, а школа – для ребенка. Наши дети не удобны, их уже невозможно заставить делать то, что не входит в задачу их потенциала. Нам важно сохранить их «неудобство», научив вписываться в границы – правил, времени, норм, принятых в обществе.

Второе – мы должны помнить, что, когда ребенок идет в школу, он практически сформирован. Психологический иммунитет и крепость, которой наделяет его семья, будет служить ему в школьной жизни опорой.

У нас не так много времени, чтобы наполнить ребенка нашей близостью, создав для него багаж, которым он будет пользоваться во взрослой жизни. Формируется этот багаж из чего-то простого, но очень важного – из ощущения близости – общих впечатлений, семейных фотографий. Многие родители говорят: «Нет сил играть с ребенком». Нет сил – не играйте. Вместо этого просто почитайте вместе, лежа. Это очень важно. Ребенок, который ощущает близость своей семьи, сможет потом построить близкие отношения со своим партнером.

Если у ребенка не было опыта постоянной коммуникации, если он не ходил в садик, до похода в школу важно сводить его в какие-то места для общения. И вы бы там понаблюдали, умеет ли он здороваться, знакомиться. Если ребенок тушуется, еще есть возможность пойти к психологу, есть много курсов адаптации.

То есть оставшегося до первого сентября времени достаточно, еще можно что-то успеть?

Да, это нормальное время, чтобы, как минимум, понаблюдать и что-то сделать. Иначе, когда он пойдет в школу, вместо того, чтобы адаптироваться к школе, будет адаптироваться к общению.

Нужно пройтись с ребенком по школе, чтобы он мог там ориентироваться. Пройтись по коридорам, понюхать, как может пахнуть столовая, показать, где находится туалет и класс. Если есть возможность посидеть за партой, познакомиться с учителем – вообще идеально.

Уже скоро в школах начнутся родительские собрания, и важно, чтобы родители осознавали, с какой позицией они туда идут. Поскольку школа и семья занимаются развитием потенциала ребенка, важно, чтобы родители были готовы к сотрудничеству.

И следующее, может быть, самое важное – помнить, что наши школьные годы и школьные годы наших детей совершенно разные. Старайтесь не сравнивать ребенка с нами. Сложности и препятствия, с которыми сталкивались мы, могут быть совершенно по силам для наших детей, и наоборот.

На что стоит обращать внимание родителям-первоклассников в первую неделю в школе?

По первой неделе сказать ничего нельзя. Мы должны быть готовы к тому, что ребенок-шестилетка находится в игровой реальности. Не советую брать с собой в школу игрушки, но шикарно, чтобы ребенок имел при себе что-то, напоминающее о семье – брелок, который подарила мама или папа, браслетик, что-то маленькое, но в чем есть семейная энергия.

Ребенок-шестилетка может прийти первого сентября домой и сказать: «О, там прикольно». А прийти второго: «Нет, я в это больше не играю».

И что же нужно делать, если ребенок «больше не играет»?

Здесь уже важно сказать: «Ты – ученик и это твой новый социальный статус. И я надеюсь, что завтра будет много интересного». Также, нужно узнать, что для ребенка стало нагрузкой, почему он решил выйти из этой «игры».

От усталости один ребенок может быть апатичным и вялым, и ему нужно дать поспать. Другой, наоборот, очень активным – ему нужно дать выбегаться. Но тут нужно наблюдать за психотипом ребенка.

Важно следить, чтобы ребенку хватало жидкости, давать ему с собой воду, после школы встречать с водичкой.

Когда ребенок переходит в какую-то новую среду, это все равно, что цветочек пересаживают в новый горшок – нужно время на адаптацию, как минимум, два месяца. Лучше не нагружать его после школы новыми кружками и секциями. Вместо тревожных вопросов: «Ну, что там было, тебя никто не обижал?». Лучше задавать вопросы: «Что было хорошего? А с кем сегодня познакомился?».

Пусть родители не боятся, если первые дни или недели учебы у ребенка будет больше потребностей в уединении – это не признак того, что что-то плохое происходит. Если у ребенка не было опыта общения с братьями, сестрами или в садике, то есть он не привык к построенным коммуникациям, – он может сильнее уставать от новой нагрузки. И вот такому ребенку нужно давать возможность побыть самому, просто поиграть в своей комнате. Ребенок также может чуть больше «зависать» в компьютерных играх – не самый продуктивный вариант, но мы помним, что он так сбрасывает напряжение. Лучше, конечно, гулять на свежем воздухе.

Вы можете рассказать о каких-то ситуациях, которые родителям нужно проиграть дома, чтобы ребенок был к ним в школе готов и знал, как поступать?

Перепроверяем, знает ли ребенок, как нужно знакомиться: «Здравствуй, меня зовут так-то, можно, я с тобой рядышком побуду…». В садике деток по имени называют, а в школе у ребенка появляется фамилия. Поэтому важно, чтобы ребенок откликался на свою фамилию. Ведь когда учитель говорит, мол, дети, откройте тетради – есть какое-то количество деток, которые не открывают. Их спрашивают, почему, а те отвечают: «А я не дети, я – Ваня…».

Если из фамилии ребенка можно сделать дразнилку, важно поработать немножко с его психологическим иммунитетом. Поиграть в игру с фамилией. Чтобы, когда ребенок пришел в школу, что бы ему о фамилии не говорили, для него это была игра, он не обижался. На самом деле, это профилактика буллинга. Потому что первые школьные месяцы все дети чувствуют слабые звенья друг друга, проверяют друг друга. А мы должны подготовить ребенка к неуязвимости.

Важно рассказывать о правилах безопасности: «Мы не идем за чужими людьми, даже если говорят, что зовет мама. Мы не даем свой домашний телефон (только учителю), домашний адрес». Если со школы должен забрать родственник, то ребенок знает, кто именно.

Мы говорим, что есть люди, которым плохо, и поэтому существует техника безопасности. Ведь те, кому плохо, делает плохо. Но также обязательно говорим, что в мире огромное количество добрых людей: «Я уверен, что рядом с тобой всегда будут поддерживающие тебя люди, но, на всякий случай, есть техника безопасности». Проверяем, знает ли ребенок о «правиле трусиков» – никто не прикасается к нашим интимным частям тела, и мы никому их не показываем: «То, что у нас в трусиках, это только наша территория. Прикасаются или моют только родители, и, если неприятно, непременно говори».

А что насчет телефонов в школах?

Родители у меня частенько спрашивают о гаджетах в школе. Вообще, в школе телефоны запрещены. И это нормально, когда учитель в начале урока забирает гаджеты, и отдает в конце. В каждой школе есть свои правила, их важно соблюдать, и ребенок должен о них знать. Но совсем запрещать телефон не продуктивно, потому что это возможность связи.

Родители также спрашивают, нужно ли проверять ссылки в мобильном телефоне ребенка, куда он заходит и что смотрит. Правильней изначально сделать родительский контроль. Нужно рассказывать ребенку, что в интернете есть разный контент, в том числе, созданный только для взрослых, потому что нервная система взрослых может с этим справиться. А есть, созданный только для рекламы.

Если хотим, чтобы ребенок чувствовал границы – времени, других детей –следим, чтобы доводил начатое до конца, после игры собирал свои игрушки, была четкая последовательность действий.

Моделируем ситуацию: мальчик подошел к вашему ребенку, сбросил его вещи на пол. Учитель этого не видел. Ребенок расплакался, его начали передразнивать. Что делать родителям, чтобы научить ребенка выходить из таких вот конфликтов?

Мы говорим ребенку о том, что все люди разные и по-разному привлекают к себе внимание. Те, кто чувствует себя в безопасности, у кого внутри спокойно, – дружелюбны. А те, кто не уверен в себе, начинают разными способами к себе привлекать внимание.

Также мы ему говорим: «Мы верим в твою силу, верим в твои крылья и твою устойчивость, но и наша сила и любовь всегда рядом с тобой. Когда тебе сложно, в первую очередь, вспомни, что мы всегда с тобой и всегда за тобой». И в тот момент, когда ребенок вспоминает, что на самом деле он не сам пришел в школу (с ним целая «банда» пришла), он чувствует прилив сил.

Мы можем также спросить у ребенка, как бы он себя повел в подобной ситуации, можем даже разыграть ее дома. Однако, важная ремарка – в эту игру и вообще на любую сложную тему можно говорить, если родители спокойны. В противном случае, ребенок не запомнит алгоритм действий, а запомнит только тревогу родителей, и, значит, притянет к себе эту ситуацию.

В той ситуации, что вы описали, ребенок может спокойно поднять книгу и положить на парту. Также, ему важно сказать, что плакать и просить о помощи тоже можно. Наши слезы – это естественная реакция. Заплакал – это нормально. Однако, ребенку нужно объяснить, что сила человека заключается в том, насколько быстро он возвращает себе равновесие. А что можно сделать в той ситуации, когда чувствуешь напряжение? – Вдох-выдох, положил руки на солнечное сплетение (центр нашей силы), как будто бы соединился со своим волшебным источником силы, оперся спинкой на стул, вспомнил, что с тобой всегда папа и мама, вспомнил о любимом супергерое, превратился в него, поднял учебники с пола и смело посмотрел в глаза обидчику - а если это сложно, то, тоже нормально, вместе потренируемся.

Вы уже упоминали, что не нужно перегружать ребенка-первоклассника кружками и секциями. Как найти нужный баланс?

Начиная с курсов раннего развития, на ребенка накладывается огромное количество ожиданий. Отдавая ребенка на секции и кружки, мы руководствуемся несколькими мотивами. Первый мотив – мы очень любящие родители и боимся чего-то ему не додать. Второй мотив – не просто хотим быть хорошими родителями, но и стремимся воплотить в ребенке какие-то свои нереализованные потребности. И третий вариант – мы следим за интересом ребенка. И вот в таком случае кружков и секций не будет много. - будут те, которые соответствуют потенциалу именно для этого ребенка.

Условно, если видим, что ребенок всегда танцует перед телевизором, отдаем…

…в театральный кружок. Опять же, для развития многогранной личности, чтобы в жизни ребенка, помимо школы, была еще одна социальная группа, где он в безопасном режиме мог бы проявить свой потенциал. Это, как правило, творческое хобби.

Второе, нужно что-то для его тела. Причем, не обязательно секция – он может просто вместе с родителями делать зарядку. И также очень важна забота о свободном времени ребенка, чтобы он мог играть. Родителям кажется, если у ребенка появляется свободное время – это плохо. На самом деле, наоборот. Плохо, если у ребенка нет свободного пространства. Школа не должна превращаться во всю жизнь ребенка.

Самое основное для понимания родителей – ребенок всегда зеркалит ваш опыт. Когда водят ребенка на всевозможные секции и кружки, всегда спрашиваю у родителей: «А куда ходите вы?» Когда мне говорят, что ребенок не учится – спрашиваю: «А видит ли ребенок, что учитесь вы?» И тут недостаточно сказать, мол, я свое отучился.

Это как с книгами, если дома не читают, маловероятно, что ребенок будет читать?

Знаете, у меня был интересный опыт с одной из моих студенток. Ее дочка не читала, хотя сама женщина много читала, но с помощью электронной книги. И как-то девочка спросила у нее, что она делает. Мама ответила - читает. На что девочка сказала: «Я думала, ты играешь». Когда же моя студентка начала читать настоящие бумажные книги, то заметила, что дочка тоже стала читать.

Только наш честный пример включает активности ребенка. Важно, чтобы он видел, что мы сами чем-то занимаемся. Очень важно, чтобы в семье всегда была безопасная, поддерживающая и близкая среда, особенно, когда ребенок пошел в школу.

Прокомментируйте желание родителей контролировать процесс выполнения детьми домашних заданий. До какого возраста это уместно? Относится ли этот вопрос к выстраиванию личных границ ребенка?

Здесь опасна общая рекомендация, потому что есть детки, для которых иногда это продуктивно. Но это продуктивно только первый семестр в первом классе, когда мы налаживаем режим того, что происходит после школы.

Хорошо бы родителям сделать для ребенка расписание в картинках, чтобы не было от них лишних словесных напоминаний, а ребенок видел порядок своих действий – просыпается, сделал зарядку, застелил кровать, почистил зубы и так далее. Также, можно начертить маршрут до школы, ему будет интересней туда идти.

Что касается выполнения домашних заданий, то в зависимости от психотипа ребенка, либо он по приходу домой немного играет, либо сразу приступает к их выполнению. Если мы знаем, что ребенок быстро включается в какое-то действие – самое сложное задание начинаем делать первым. А если ребенок тяжелее входит в процесс, то начинаем с легкого.

На домашнее задание отводится какое-то время, делаются паузы между уроками. И, после выполнения домашних заданий, ребенка обязательно должно ждать что-то для него важное (это может быть прогулка, игра). Иногда, дети затягивают время выполнения домашних заданий, если не хватает направленного внимания родителей. То есть некая вторичная выгода – когда родитель делает домашнее задание, то он максимально включен в ребенка. Иногда это единственное время, когда родители рядом с ребенком.

Хотя вообще в первом классе домашних заданий не должно быть. В новой украинской школе мы стремимся к тому, чтобы ребенок не тратил время на домашнее задание. Теперь школы будут стремиться, чтобы ребенок основную базу получал на уроках, а дома, максимум, повторял. Уже доказано, что домашние задания не стимулируют учебный процесс.

Уточнение. То есть, в идеальном варианте в пятом, шестом классе и дальше ребенок должен самостоятельно делать домашнее задание?

Максимум, это мы задаем ребенку вопрос: «Нужна ли моя помощь?».

Как правильно реагировать на задания из серии: сшить куклу за ночь. Насколько правильный подход многих родителей - сделать вместо ребенка, а его отправить гулять/спать?

В каждом действии формируются определенные нейронные связи. Если мы приучаем ребенка в младших классах к тому, что можем сделать задание за него, то в одиннадцатом классе будет то же самое. А ведь наша задача – подготовить его к реальной жизни, а не сбрасывать ответственность.

Мы можем помочь ребенку сделать задание вместе с ним, если видим, что эта задача ему не по силам. Можем также взять на себя какую-то маленькую часть, находится рядом, когда он что-то делает. Но если ребенок в десять часов вечера сообщил нам о задании на следующее утро, возможно, если мы это не сделаем, в следующий раз он будет более внимательным к задачам?

Кстати, знаете, часто родители, у которых в реальной жизни нет возможности проявить свой творческий потенциал, реализуют его в домашних заданиях детей. То есть, если родитель хочет писать, сам предлагает ребенку написать за него сочинение.

Но это же неправильно?

Конечно, неправильно. В школу пришел ребенок, а родитель может пойти на курсы, вести свой блог, написать книгу. На самом деле, если ребенок будет видеть, что родитель позволяет себе проявиться, это будет стимулировать и проявление его творчества.

Поговорим о смене школы у подростков. Новый класс, все друзья остались в старом… Какие «звоночки» в поведении могут быть тревожными? Какие действия со стороны родителей помогут справиться с переменами?

Про подростков вообще – отдельная тема… Задача подростка – получить одобрение референтной группы, «уважаемой» среды. И подросток, привлекая внимание, может делать это способом, который для взрослых будет не совсем продуктивен. К примеру, выкрасить волосы в какой-то цвет. Для подростка это вообще-то естественно.

Конечно, ребенок, должен знать, что мы – его поддержка, а не критическая фигура, ищущая ошибку. И не тревожащаяся излишне фигура. Когда ребенок видит нашу излишнюю тревогу, у него возникает ощущение: «Я не справлюсь, со мной действительно что-то не так». Мы спрашиваем у ребенка: «Нужна ли тебе в чем-то помощь?». Но доверяем его силе справиться с задачей.

Когда ребенок приходит в новую школу, возможно, нам тоже нужно прийти и познакомиться с учителем. Узнать, по каким правилам коммуницируют родители и дети в этом классе. Для первого похода это самое главное. На канале «Плюс-плюс», мы делали анимационную энциклопедию, которая называется «Полезные подсказки», и там есть серия «Новенький». Мы выбирали самые актуальные темы.

Наша задача – быть внимательным к изменениям поведения ребенка. Для детей младшей и средней школы, признаки, что что-то идет не так – нарушение питания, бессонница, если ребенок вдруг говорит «я не пойду в школу» или начинает себя во всем винить, говорит «лучше бы меня не было». Когда ребенок начинает что-то делать, в чем проявляется аутоагрессия – выдергивать волосы, постоянно мыть руки, наносить себе шрамы - это говорит об огромном напряжении, с которым он не может справиться сам.

Еще важно понимать, что есть какие-то вещи, закономерные для подростков. Например, для них нормальна сонливость. Еще в подростковом возрасте, в принципе, закономерно, отказываться от того, что раньше было любимым, но происходит это постепенно.

Кстати, когда родителям посторонние говорят о каких-то поступках их детей, то внутри включается: «О, я плохой родитель». Это естественная для нас реакция, но отбирающая очень много сил, и, конечно, она «не про правду». Важно помнить, что бы нам не рассказывали, внутри нас живет ощущение: «Я чудесный родитель замечательного ребенка. Я взрослый - и, если возникает какая-то проблема, у хватит сил с этим справиться».

Ирина Шевченко