Себестоимость биометрических паспортов в Украине будет выше, чем в странах ЕС - эксперт

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службы новостей канала «1+1».

Эксперт отметил, что является оптимистом, и Украина получит от ЕС безвизовый режим. В связи с этим он выразил мнение, что вопрос заключается в том, ”сколько мы за это заплатим”.

По его словам, основным фактором являются биометрические паспорта.

”И здесь наша дорогая власть не смогла обойтись без коррупции, а это уже коррупция правительства Яценюка”, - сказал Лациба, ссылаясь на данные миссии, которая анализирует прогресс Украины в вопросе либерализации визового режима с ЕС.

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”Миссия Европейского Союза была, и они посчитали, что украинцы будут иметь самый дорогой заграничный паспорт. Эта карточка, себестоимость ее производства будет более 550 гривен ... В Европе, если посчитать, в среднем это 300-350 гривен”, - добавил он.

Эксперт также отметил, что качество украинского биометрического паспорта низкое, ”то есть не все степени защиты будут”.

Как сообщал УНИАН, украинцы с биометрическими паспортами смогут ездить в ЕС без виз с 2015 года.

По данным Государственной миграционной службы, биометрический паспорт, который можно получить с 1 января 2015 года, будет стоить около 15 евро. Готовится биометрический паспорт 20 дней.