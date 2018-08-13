Медовый спас в Украине: этнограф рассказала, что собирать в букет для освящения

В частности, в букет можно добавить лекарственные травы, сообщила эксперт.

Медовый спас или Маковея уже на пороге. С 14 августа в Украине начинается ряд церковных праздников. Но украинцы переплели их со своими древними языческими традициями. Поэтому на Маковея святят травы, мед и мак.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Из чего состоит традиционный букет на Медового спаса - маковейчик - рассказала этнограф Нина Зозуля.

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В букете, который освящают в праздник Происхождение (изнесение) честных древ Креста Господня (в народе называют Первым спасом, Медовым спасом, Маковея), должны быть тоя, чабрец, чернобривцы и обязательно — мак. Также в букет можно добавить лекарственные травы.

“… тоя — это семейный цветок, который должен быть в этом букете, для того, чтобы все хорошо было в семье”, — отметила собеседница.

Как сообщал ранее УНИАН, 14 августа православные празднуют Первый спас, который также называют Маковеем или Медовым Спасом. Этот день посвящен церковному празднику Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Кроме того, в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа.