Жуткое ДТП под Запорожьем: в больнице умер семилетний ребенок (видео)

В настоящее время в реанимации находятся трое пассажиров микроавтобуса, детей среди них нет.

Количество жертв смертельной аварии под Запорожьем возросло до семи. В больнице во время операции умер ребенок 2011 года рождения.

Читайте такжеПолиция задержала виновника жуткого ДТП под Запорожьем

Как сообщает "5 канал", пятеро взрослых остаются под наблюдением медиков. Из них трое – в реанимации, двое в отделении интенсивной терапии. Еще четырех человек осмотрели и отпустили домой.

"Это переломы тех или иных отделов позвоночника, переломы ребер, черепно-мозговая травма, перелом ключицы, ушибы. В реанимации находятся две женщины, чьи дети погибли, и в реанимации находится пострадавший, который был в автомобиле как пассажир. Одному пациенту вообще не нужно будет проводить оперативного вмешательства, у пациентки мы сейчас оцениваем тяжесть повреждения. Шансы 50 на 50, нужна ли будет операция", – прокомментировал ситуацию главный врач областной клинической больницы Игорь Шишка.

С женщинами, чьи дети погибли в этом ДТП, работают психологи.

Как сообщал УНИАН, 10 августа под Запорожьем произошло ДТП, в котором погибли пятеро детей и один взрослый. Более десяти пассажиров госпитализированы. Микроавтобус, в котором люди ехали с отдыха, столкнулся с КАМазом. Предварительно – грузовик вылетел на встречную полосу на трассе Харьков-Севастополь и протаранила автобус. От удара микроавтобус перевернулся. Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения и задержала водителя грузовика.

Сегодня стало известно, что водитель маршрутки не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров.