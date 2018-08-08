Уши, лапы и хвосты: сегодня отмечается Всемирный день кошек (видео)

У почти 80% всех жителей Земли есть хотя бы один кот.

8 августа отмечается Всемирный день кошек.

Мало найдется на планете людей, которые остаются равнодушными к этим пушистикам. Кошки были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире. У почти 80% всех жителей Земли есть один или несколько котов.

Ученые установили, что владельцы кошек вдвое реже страдают от болезней сердца. В Австрии кошке, которая охраняла склады от грызунов, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока. А в Китае кошек охраняют на законодательном уровне.

Читайте такжеКот ворвался в политическое интервью и стал героем сети (видео)

Во многих странах существуют специальные парки для выгуливания котов, а также различные кошачьи магазины, кафе и гостиницы, где питомца можно поселить на некоторое время.

В то же время Украина вошла в Топ-10 по количеству бездомных животных. Мы должны помнить, что в ответе за тех, кого приручили.