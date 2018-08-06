В МИД рассказали, сколько украинцев осуждены и задержаны за границей

Большая часть украинцев приговорена к лишению свободы.

За рубежом арестованы, задержаны, осуждены и отбывают наказание около 10,5 тыс. граждан Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Заяц.

"По состоянию на 30 июня этого года - это последняя общая статистика, которую мы имеем по всему миру - арестованы, задержаны, осуждены и отбывают наказание в различных странах мира более 10 тыс. граждан Украины", - заявил Заяц.

Он назвал эту цифру "очень большой". "Из них более 6,5 тыс. приговорены к лишению свободы", - уточнил он.

В связи с этим консульская служба МИД работает над каждым случаем. "Безусловно, первый приоритет для нас - это политически мотивированные осуждения, осуждения к смертной казни и осуждения к пожизненному лишению свободы", - добавил он.

Заяц отметил, что в последнее время МИД и Министерство юстиции значительно активизировали работу по заключению договоров о передаче осужденных лиц. "По состоянию на данный момент вступили в силу, ратифицированы и действуют такие договоры с 14 государствами. Это позволяет в нормальном стандартном режиме тех лиц, которые осуждены, переводить, в случае их желания, для отбывания наказания в Украине", - отметил дипломат.