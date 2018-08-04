Денисова обратится в Минсоцполитики из-за роста случаев торговли детьми в Украине

По словам омбудсмена, только в течение июля этого года стало известно о трех таких случаях.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратится в Министерство социальной политики в связи с ростом количества случаев торговли детьми.

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Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. По словам Денисовой, участились случаи торговли детьми. Следует отметить, что только в течение июля этого года стало известно о трех таких случаях.

Учитывая, что в последнее время участились случаи торговли людьми, в частности детьми, Денисова обратится в Минсоцполитики Украины, чтобы выяснить, какие принимаются меры для предотвращения торговли людьми и какая работа ведется с детьми, которых удалось спасти.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево Закарпатской области правоохранители задержали 38-летнюю местную жительницу, которая пыталась за $2,5 тыс. продать для попрошайничества мальчика 2016 рождения, а также его 39-летнюю мать, инвалида 3-й группы, проживавших в соседнем доме.

Злоумышленницу задержали 3 августа оперативники областного отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и бойцы управления «КОРД» полиции Закарпатья.