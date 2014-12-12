В Запорожье разрастается модульный городок для переселенцев (фоторепортаж)

14:22, 12 декабря 2014
Общество
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Строители продолжают сооружать дома для беженцев из зоны АТО.

В Запорожье продолжается монтаж модульных домов для переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции (АТО).

Как ранее сообщал УНИАН, 10 ноября, в Запорожье доставили комплектующие для домов модульного типа.

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В городе планировали создать стационарный городок для вынужденных переселенцев из зоны АТО.

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