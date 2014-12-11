Опубликованы фотографии обстрелянной боевиками Попасной

Опубликованы фотографии из Попасной. Город, что находится в Луганской области, в ночь с 8 на 9 декабря, накануне дня тишины, обстреляли боевики.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря, в день тишины, во время артобстрела боевиками города Попасная 44-летняя женщина получила осколочное ранение.

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Также повреждены административные и хозяйственные здания ООО «Попасная-Агро» по улице Чехова».