Календарь событий: запрет на испытания ядерного оружия, день рождения шампанского и как появилась Пятая авеню

30 июля

В понедельник - Международный день дружбы. Он учрежден резолюцией Генассамблеи ООН в 2011 году. Лучше, чем в этом документе, о значимости данного праздника не скажешь, особенно в нынешний период, когда мир трясет от войн и насилия: «Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие». Есть еще один добрый и мирный праздник в духе нынешнего - Международный день друзей, который отмечается 9 июня.

30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, основанный в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН. Торговля людьми, то есть рабство, - самая низменная форма проявления человека. По оценкам Международной организации труда, в мире жертвами принудительного труда являются 21 миллион человек. Чаще всего жертвами становятся наименее защищенные - женщины и дети. Больше всего торговля людьми распространена на Ближнем Востоке и в Африке. Кстати, до провозглашения Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, Генассамблей ООН был выработан особый план действий по искоренению этого зла. Был даже учрежден специальный Фонд, вот только справится с этой «чумой» все никак не получается. Памятные даты: в этот день в 1935 году британское издательство «Penguin Books» совершило революцию в издательском деле - выпустило первую в мире «карманную» книжку. Идея выпуска дешевых (по цене 10 сигарет) книжек в исключительно мягкой обложке и карманного формата, прародителем которой является глава издательства Аллен Лейн, обеспечила массовые тиражи как популярных, так и классических произведений. В этот день в 1956 году официальный девиз США «In God We Trust» появился на американских долларах. Эта фраза взята из гимна страны, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Впервые она была использована в 1864 году Салмоном Портлендом Чейзом при чеканке монеты номиналом 2 цента.

Неофициальный праздник, а тем, что такие праздники увидели свет, мы должны быть благодарны сообществам в соцсетях, - День цветных напитков.

Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида и Вероники.

31 июля

Во вторник - Всемирный день рейнджера, он учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров. Рейнджер (от англ. ranger) – «странник», «охотник», «лесник», «егерь», «полицейский». Этот термин появился в 17 веке, изначально так называли английских солдат. День рейнджера впервые отмечался в 2007 году в честь 15-летней годовщины Международной федерации рейнджеров (IRF), людей, которые охраняют от браконьеров диких животных и среду их обитания, целостность и нерушимость границ особо охраняемых природных территорий – заповедников, национальных парков, резерваций дикой природы, памятников природы. IRF была создана в 1992 году шотландцами, совместно с сотрудниками заповедных территорий мира. Поводом для объединения послужили трагические события, связанные с гибелью рейнджеров, особенно в Африке, где браконьерство и сегодня благополучно процветает. Еще 31 июля - День африканской женщины, провозглашенный в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе (Танзания). В 1928 году впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев. Царь зверей дебютировал в первом звуковом фильме студии «Белые тени южных морей». Любопытно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нем произнесли лишь одно слово - «привет». В 1965 году в Великобритании был введен запрет на рекламу сигарет на телевидении.

31 июля 1994 года в итальянском Сестриере легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка впервые в истории прыгнул в высоту с шестом на 6 м 14 см. Это был 35-й по счету мировой рекорд 30-летнего легкоатлета. В 1983 году в 19 лет на чемпионате мира в Хельсинки он выиграл свою первую золотую медаль. А за фантастический рекорд – 6 м 14 см - Сергей Бубка получил в качестве приза красный автомобиль «Феррари» стоимостью 120 тысяч долларов.

Неофициальный праздник - День воспоминания любимых книжек.

Именины у Мирона, Афанасия, Степана, Кузьмы и Ивана.

1 августа

В первый день последнего летнего месяца был открыт кислород. Это произошло в 1774 году, благодаря английскому химику Джозефу Пристли. Он получил кислород путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы. Ученый сразу не понял, что открыл новое вещество. Посчитал, что выделил одну из составных частей воздуха и назвал этот газ «дефлогистированным воздухом». Об этом он сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. Тремя годами ранее, в 1771 году, кислород получил шведский химик Карл Шееле. Он прокаливал селитру с серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Шееле назвал этот газ «огненным воздухом» и тоже сообщил о своем опыте «наставнику» Лавуазье, который окончательно во всем разобрался. Так что первооткрывателей кислорода – трое, и это неоспоримый факт.

1 августа стартует Всемирная неделя грудного вскармливания, которое играет в жизни малыша, без преувеличения, самое важное значение.

Среди памятных дат: в этот день в 1965 году впервые была исполнена песня Пола Маккартни «Yesterday».

В 2001 году в Германии вступил в силу закон о зарегистрированных гражданских партнерствах. К сегодняшнему дню закон претерпел множество изменений, и к 2017 году правовой статус однополых гражданских партнерств был практически уравнен с обычным браком между мужчиной и женщиной. Закон об однополых браках вступил в силу 1 октября 2017 года. С этого момента заключение новых гражданских партнерств в Германии невозможно, однако ранее заключенные союзы продолжат свое существование в прежнем статусе и могут, по заявлению, быть преобразованы в брак.

Неофициальный праздник - День бумажных салфеток.

Именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия и Степана.

2 августа

Четверг - День рождения почтового ящика. Считается, что первый был установлен в Париже 2 августа 1653 года. Он актуален и на сегодня, вот только трансформировался из сбитой картонной коробки в уникальные арт-объекты. Особенно любят этим развлекаться жители Калифорнии, где на фоне ярких лужаек у частных домов установлены самые неожиданные конструкции – почтовые ящики в виде пожарных машин, древних соборов, акул, черепах, котят и прочей живности. Из памятных дат: в этот день в 1824 году в Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая на сегодня местом расположения самых фешенебельных магазинов, также на ней - обилие памятников архитектуры, исторических и культурных центров. Ее еще называют «Милей миллионеров». Авеню делит остров Манхэттен на две части и является точкой отсчета для улиц Нью-Йорка. Пятая авеню - одна из немногих крупных улиц Манхэттена, где никогда не ходили трамваи. Изначально по ней курсировали большие двухъярусные автобусы, но и они были упразднены. В 1887 году Роуэллом Ходжем в СШАбыла запатентована колючая проволока. Идея была прозаична – Ходж придумал ее, озадаченный тем, как оградить пастбища для скота. В 1989 году произошла трагедия возле Киевского главпочтамта. В тот день в 16 часов 20 минут обвалился «козырек» и колоннады перед входом в здание. 11 человек погибли. Шел небольшой дождь, поэтому люди собрались под стенами почтамта, где тогда проходил ремонт. После того, как рабочие ушли на обед, портик весом более 700 тонн вдруг рухнул. Звук обвала был слышен за несколько кварталов. Самой достоверной причиной обвала называют неосторожность и нарушение правил проведения строительных работ.

Неофициальные праздники – День тормоза и День сидения на подоконниках.

Именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра.

3 августа

В пятницу - Международный день пива. Это - неофициальный праздник, но очень популярный в мире. Американец Джесс Авшалом основал его только ради того, чтобы привлечь в свой бар как можно больше посетителей. Впервые праздник прошел в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния). А в 2012 году отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах. Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте варили еще в 3 веке до н.э. А пенный напиток в том виде, в каком мы знаем его сегодня, появился примерно в 13 веке. Именно тогда в него стали добавлять хмель. В этот день в 1492 году экспедиция Христофора Колумба вышла из города Палос-де-ла-Фронтера на трех каравеллах - «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» — в поисках морского пути в Азию. Так началось первое путешествие Колумба в Новый Свет. В 1922 году радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью. В 1926 году на площади Пикадилли были установлены первые в Лондоне светофоры. В 1927 году был впервые проведен сеанс телефонной связи между Берлином и Буэнос-Айресом, самый протяженный по частоте.

Неофициальные праздники - День подсматривания, День невероятных глупостей, День настоящего удовольствия и День арбуза.

Именины у Ивана, Анны, Федора, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра, и Семена.

4 августа

Суббота – День рождения шампанского. История этого праздника такова: монах Пьер Периньон при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. 4 августа 1668 года он презентовал братии чудесный напиток с серебристыми пузырьками. Это игристое вино и стало прародителем современного шампанского, а имя Периньон - маркой французского шампанского премиум-класса. Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но и предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день. Первооткрывателю излюбленного французами вина Пьеру Периньону был установлен памятник в городе Эперне (Шампань). Технология изготовления шампанского была опубликована только в 1718 году, а 1728 году началась торговля шампанским, через год была основана первая фирма-производитель «Рюинар». К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань, при строгом соблюдении определенных правил.

4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное цирковое представление. Этот день считается День рождения цирка в современном его виде и понимании - с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления и т.д. Все началось с лошадей: в 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант, драгун Филип Астлей основал в Лондоне школу верховой езды, где ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астли», - куполообразная крыша, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцена. Со временем представления верховой езды усложнялись другими жанрами. В программе появились дрессировщики собак, канатоходцы, акробаты, клоуны, жонглеры. Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные цирки в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. «Амфитеатр Астли» просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных заведений Лондона. Кстати, в третью субботу апреля в мире отмечается Международный день цирка.

Неофициальные праздники - День качания на качелях и День заветного сундучка.

Именины у Марии, Корнилия, Фоки, Михаила и Алексея.

5 августа

В воскресенье - Международный день светофора. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1914 году в американском Кливленде появился первый родоначальник современных устройств. У него были красный и зеленый фонари, при переключении света издавался звуковой сигнал. Кстати, еще раньше, в 1868 году, некий «светофор», изобретенный Джейном Найтом, был установлен возле здания парламента в Лондоне. Спустя три года его фонарь взорвался и ранил полицейского. Трехцветные светофоры впервые появились в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году. Теперь без светофора и жизнь себе представить невозможно, разве что на острове, лежа на белом песке у самой кромки моря.

5 августа - День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа, согласно указу президента от 2007 года.

Переоценить значимость ВВС в обеспечении обороноспособности страны невозможно. Но ситуация в военной авиации Украины не из простых. Она требует скорейшего разрешения, особенно, с учетом противостояния нашей страны российской агрессии. И, как уверяют эксперты, если проблема не будет решена до 2020 года, то своих Воздушных Сил Украина может лишиться. Памятные даты: в 1861 году в армии США были отменены телесные наказания. 5 августа 1862 года в Америке заработал подписанный президентом Авраамом Линкольном указ о введении подоходного налога - 3% от доходов, превышающих 800 долларов. Тогда этих людей можно было смело называть «миллиардерами». И именно они первыми в США стали платить налоги.

В 1963 году в Москве представителями СССР, США и Великобритании был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой. В настоящее время участниками Договора является 131 государство. Ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный данным Договором, был расширен до безусловных рамок Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996 года. Но его не подписали или не ратифицировали некоторые ядерные державы. Таким образом, правовой статус договора до сих пор в подвешенном состоянии. Кстати, из восьми стран, чья ратификация необходима для его вступления в силу, две являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности - США и Китай. В 1980 году в этот день в Конституцию Бельгии была внесена поправка о разделе страны на три автономных округа - Фландрия, Валлония и Брюссель. Так страна стала федерацией. На севере страны, во Фландрии, разговаривают на нидерландском языке, а на юге, в Валлонии, – на французском. На востоке Бельгии проживает крупное немецкоязычное сообщество. Жители столицы страны - Брюсселя, общаются как на нидерландском, так и французском языке. В Брюсселе расположены штаб-квартиры Европейского Союза и НАТО. И, что самое любопытное, форма правления в стране – конституционная монархия – Королевство.

Неофициальные праздники - День распрямившегося штопора и День разглядывания горизонта.

Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная