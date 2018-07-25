Объявлено еще одно подозрение водителю Hummer, который насмерть сбил девочку в Киеве (видео)

Ходатайство о мере пресечения для задержанного виновника ДТП прокуратура направит в Шевченковский райсуд Киева завтра утром.

Водителю автомобиля Hummer, подозреваемый в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 10-летняя девочка, дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 Уголовного кодекса ("оставление в опасности").

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook. «Указанное уведомление 25.07.2018 согласовано прокуратурой города Киева и вручено подозреваемому в присутствии его адвоката», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно, по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего"; "заведомое оставление без помощи лица").

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно - красный сигнал светофора, на бульваре Леси Украинки в Киеве совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, прокуратура Киева готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hummer.

Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств ДТП и его механизма.

Прокуратура будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей для водителя иномарки.