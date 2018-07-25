Госпогранслужба рассказала, где находятся семеро задержанных Россией украинских моряков

В ГПСУ отметили, что после задержания "Норда" появилась информация о том, что российские пограничники в Азовском море "начали охоту за украинскими моряками".

Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян заявляет, что двое из семи задержанных украинских моряков находятся в Крыму, еще двое - в России.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

По словам Слободяна, еще в конце апреля Госпогранслужба начала фиксировать первые случаи, когда члены команд иностранных торговых судов, которые заходили в украинские порты на Азовском море, начали сообщать о том, что они были остановлены для осмотра кораблями пограничной службы ФСБ России.

«Сейчас по анализу российских СМИ и тех, которые есть в Крыму, а вы знаете, что в основном они все подконтрольны спецслужбам Российской Федерации, либо так или иначе координируются в плане подачи месседжей, - ситуация с Азовским морем в российских СМИ четко связывается с задержкой украинскими пограничниками украинского судна «Норд», - сказал он.

Представитель ГПСУ отметил, что после задержания «Норда» появилась информация о том, что российские пограничники в Азовском море «начали охоту за украинскими моряками».

В то же время, отметил Слободян, в то время не все поняли серьезность ситуации и россиянам удалось захватить две малые украинские шхуны.

«Это 7 украинских моряков. Двое из них, на данный момент, насколько мне известно, находятся в Ейске (Краснодарский край РФ - УНИАН) и двое находятся на временно оккупированной территории в Балаклаве», - отметил он.

По его мнению, то, что «это было сделано намеренно, подтверждается тем, что сейчас на материковой части Украины под контролем российских дипломатов и спецслужб» находятся семеро украинских моряков с задержанного судна «Норд», и российские пограничники в оккупированном Крыму задержали так же семь украинских моряков».

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ.

В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Капитану «Норда» Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее"). Позже ему объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом.

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в Крыму. На борту находились пять членов экипажа. Оккупационные власти заявили, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России судна доставили в Крым «для проведения процессуальных действий».

В Госпогранслужбе заверили, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна «Норд» на членов экипажа судна «ЯМК-0041».

18 июля в прокуратуре Автономной республики Крым сообщили, что экипаж «Норда» может беспрепятственно вернуться в Крым по украинским документам, выданным до оккупации Крыма Россией, а капитану грозит до пяти лет лишения свободы.