Полиция увеличит количество патрулей из-за кровавых ДТП
Полиция дополнительно привлечет еще 54 экипажа патрульной полиции для лучшего контроля на дорогах.
Об этом заявил 25 июля первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в ходе совещания силовиков, сообщает пресс-служба полиции.
«С учетом аварийности разработаны детальные расчеты дополнительных сил и средств реализации эффективного надзора за дорожным движением. Дополнительно будет привлечено 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп. В целом к обеспечению безопасности на автодорогах ежесуточно привлекаются 540 экипажей полиции», – сообщил Аброськин.
По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, проведенный правоохранителями анализ дает возможность определить основные причины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
«35 процентов – это превышение безопасной скорости движения. Нарушение правил маневрирования составляет 20 процентов, нарушение правил дорожного движения пешеходами – 8 процентов», – отметил Фацевич.
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С целью обеспечения безопасности участников дорожного движения полиция постоянно осуществляет мониторинг ситуации на дорогах.
Как известно, с 20 июля в Украине произошло несколько резонансных ДТП. Так, на Житомирщине погибли 10 человек, в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" столкнулись два автомобиля и сбили четырех пешеходов, один из них погиб.
Также поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве 23-летний водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка и пытался скрыться с места происшествия.