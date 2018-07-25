Полиция увеличит количество патрулей из-за кровавых ДТП

В целом к обеспечению безопасности на автодорогах ежесуточно привлекаются 540 экипажей полиции.

Полиция дополнительно привлечет еще 54 экипажа патрульной полиции для лучшего контроля на дорогах.

Об этом заявил 25 июля первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в ходе совещания силовиков, сообщает пресс-служба полиции.

«С учетом аварийности разработаны детальные расчеты дополнительных сил и средств реализации эффективного надзора за дорожным движением. Дополнительно будет привлечено 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп. В целом к обеспечению безопасности на автодорогах ежесуточно привлекаются 540 экипажей полиции», – сообщил Аброськин.

По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, проведенный правоохранителями анализ дает возможность определить основные причины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

«35 процентов – это превышение безопасной скорости движения. Нарушение правил маневрирования составляет 20 процентов, нарушение правил дорожного движения пешеходами – 8 процентов», – отметил Фацевич.

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С целью обеспечения безопасности участников дорожного движения полиция постоянно осуществляет мониторинг ситуации на дорогах.

Как известно, с 20 июля в Украине произошло несколько резонансных ДТП. Так, на Житомирщине погибли 10 человек, в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" столкнулись два автомобиля и сбили четырех пешеходов, один из них погиб.

Также поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве 23-летний водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка и пытался скрыться с места происшествия.