Против туроператора Join Up открыли уголовное производство - адвокат

Производство открыто по факту мошенничества, а именно незаконного завладения денежными средствами клиентов туроператора.

Против сотрудников туристической компании Join Up, клиенты которой этим летом неоднократно жаловались на проблемы с задержками вылетов и прилетов, открыли уголовное производство.

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Об этом сообщил адвокат компании AVER LEX Виталий Сердюк на странице в соцсети. Главное управление Нацполиции Киева открыло производство по факту мошенничества, а именно незаконного завладения денежными средствами клиентов туроператора в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса).

«Подобные действия этого туроператора, с которыми столкнулись и мы, приобрели массовый характер. Тысячи обманутых граждан и абсолютно никакой реакции как представителей власти, так и правоохранительных органов. Должностные лица этого туроператора не только не чувствуют уколов совести, но и уверены в полной безнаказанности», - написал Сердюк.