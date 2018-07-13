В Одессу прибыл голливудский актер (фото)
17:13, 13 июля 2018Общество
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Актер снялся в более чем 400 фильмах.
На 9-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) приехал известный актер Эрик Робертс - старший брат голливудской звезды Джулии Робертс.
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Отмечается, что американский актер кино и телевидения, номинант на премию «Оскар» и «Золотой глобус» Эрик Робертс станет почетным гостем фестиваля.
Как сообщал УНИАН, 9-й Одесский международный кинофестиваль пройдет в Одессе с 13 по 21 июля. Предполагается, что его посетят более 150 тыс. человек.
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