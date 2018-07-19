Крымскотатарский правозащитник Куку прекратил голодовку - журналист

Такое решение Куку принял по просьбе жены.

Крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, находящийся под арестом в СИЗО Ростова-на-Дону (Россия) прекратил голодовку.

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Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк. «В ответ на просьбу супруги Мерьем Эмир-Усейн прекратил голодовку. По информации председателя ОНК по Ростовской области Леонида Петрашиса, 18 июля Куку написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры», - написал Наумлюк.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины Куку, а также Вадим Сирук, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров обвиняются российскими властями в якобы «участии в террористической организации» и «планировании захвата власти насильственным способом». Их дела объединены в одно, так называемое ялтинское «дело Хизб ут-Тахрир». В МИД Украины считают это дело сфабрикованным. В свой день рождения, 26 июня, Куку объявил голодовку.

17 июля он заявил, что не намерен прекращать голодовку, объявленную с требованием освободить всех политзаключенных Кремля.

По словам адвоката Сергея Локтева, его подзащитного продолжают обследовать врачи, однако не сообщают о результатах исследований. «Он жалуется на боли в области печени, селезенки. Почка болит, которую ему отбили еще при задержании в 2015 году. Медицинские документы о его здоровье - это пока тайна. Его продолжают возить на осмотр, но при этом ничего не говорят. Мы отправили соответствующие запросы и жалобы в Федеральную службу исполнения наказаний и прокуратуру. Требуем, чтобы нам предоставили документы о состоянии здоровья Куку, а также, чтобы была проведена проверка действий сотрудников СИЗО-4 в отношении нашего подзащитного», - отметил Локтев.

Также адвокат добавил, что 17 июля жена Куку - Мерьем получила разрешение на посещение мужа. «Я надеюсь, что ей удастся отговорить Эмир-Усеина от голодовки», - добавил Локтев.