ГПУ зовет экс-"беркутовцев" на следственный эксперимент на Институтской

Их защитникам передали соответствующие приглашения, но пока неизвестно, согласятся ли бывшие "беркутовцы" на участие в эксперименте.

Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк не исключает участия экс-"беркутовцев" в следственном эксперименте на улице Институтской в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли участвовать в следственном эксперименте пятеро подозреваемых бывших бойцов полка "Беркут", дело которых рассматривается в Святошинском райсуде Киева.

"Приглашение на проведение следственных действий переданы их защитникам ... Соответственно уже, согласятся они или нет, в настоящее время неизвестно. Но если будут, то конечно, они будут участвовать в этом следственном эксперименте", - сказал Горбатюк.

Кроме того, он отметил, что во время проведения следственного эксперимента возможно оцепление на несколько часов улицы Институтской.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, на улице Институтской в Киеве, где в феврале 2014 года происходили расстрелы участников событий на Майдане, начнется проведение следственных экспериментов. Следственные действия планируется завершить не позднее чем через три месяца.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.