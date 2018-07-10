Польские актеры и художники устроили акцию в знак солидарности с Сенцовым (видео)

20:00, 10 июля 2018
Общество
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фото УНИАН

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Организатор проекта - главный польский портал о культуре, тексты перевели волонтеры, а вот актеры, гонорары которых достигают тысяч евро за день, снимались абсолютно бесплатно, говорится в сюжете ТСН.

Участие в проекте принял культовый актер Даниэль Ольбрыхский, который постоянно, при каждой возможности говорит о Сенцове.

Также приобщился к акции директор Польского театра Анджей Северин. Он говорит, что хочет выразить солидарность с Сенцовым, и хочет чтобы его тексты услышали и другие поляки.

Польские актеры планируют записать видео, в котором будут читать тексты на английском и русском.

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Теги: #Польща#актеры#Олег Сенцов