Польские актеры и художники устроили акцию в знак солидарности с Сенцовым (видео)

Польские актеры планируют записать видео, в котором будут читать тексты Сенцова на английском и русском языках.

Самые известные актеры страны прочитали рассказы украинского режиссера, который в российской колонии голодает уже 58-й день.

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Организатор проекта - главный польский портал о культуре, тексты перевели волонтеры, а вот актеры, гонорары которых достигают тысяч евро за день, снимались абсолютно бесплатно, говорится в сюжете ТСН.

Участие в проекте принял культовый актер Даниэль Ольбрыхский, который постоянно, при каждой возможности говорит о Сенцове.

Также приобщился к акции директор Польского театра Анджей Северин. Он говорит, что хочет выразить солидарность с Сенцовым, и хочет чтобы его тексты услышали и другие поляки.

Польские актеры планируют записать видео, в котором будут читать тексты на английском и русском.