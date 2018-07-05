Адвокат рассказал, как Сенцову пытались навязать российское гражданство

Также в России препятствовали процедуре отказа режиссера от "российского" гражданства, полученного в результате незаконной аннексии Крыма.

В отношении незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова было несколько провокаций по попытке подписать документы на получение им российского гражданства.

Об этом на своей станице в Facebook написал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Он сообщил, что в колониях, через которые Сенцов ехал по этапу, ему подсовывали на подпись документы на получение российского гражданства, однако, поскольку Сенцов всегда читает документы, эти попытки провалились.

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"Олег технически, физически и юридически не мог отказаться от российского гражданства введённого федеральным конституционным законом по анексии Крыма, так как ФСБ отказывалось давать разрешение на заверение доверенностей и заявлений, также они считали, что любые сведения из уголовного дела являются тайной следствия, а соответственно защита самостоятельно не могла инициировать процедуру отказа от гражданства, судебные процессы по тайне следствия потом явились предметом рассмотрения Конституционного суда", - рассказал адвокат.

Динзе отметил, что когда у Сенцова была возможность отказаться от "российского" гражданства в установленые сроки, ему не дали этого сделать, так как все письма и заявления режиссера не выходили за пределы СИЗО.

"Мы отказались идти в Крымские суды, чтобы оспаривать процедуру навязывания гражданства, чтобы не легимитизировать незаконные процедуры России в отношении гражданина Украины Сенцова Олега, оставив статус де юре гражданина Украины. Многие здесь правильно поняли, что суды не стали в решениях указывать гражданство Сенцова, оставив этот вопрос открытым. В суде первой инстанции тоже были удивлены, когда стали установочные данные, что Олег гражданин России, хотя в деле паспорт гражданина Украины", - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 28 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову уже во второй раз не пустили в колонию к украинскому режиссеру, объяснив это тем, что она как гражданка Украины не имеет права посетить в колонии "гражданина России" Олега Сенцова.