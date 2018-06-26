Суд продлил арест бразильцу Лусварги, воевавшему на стороне боевиков на Донбассе

Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 21 августа 2018 года.

Сегодня Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил до 24 августа арест бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Читайте такжеВоевавшего на Донбассе бразильского боевика Лусварги взяли под стражу

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook. В сообщении сказано, что по ходатайству прокурора обвиняемому Рафаэлю Маркусу Лусварги постановлением суда было продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно до 24 августа 2018 года, 21-00 часов.

Кроме того, сообщается, что 26 июня 2018 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялось судебное заседание по уголовному производству по обвинению Рафаэля Маркуса Лусварги по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины «участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях».

При этом отмечается, что следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 21 августа 2018 года в 13:00 часов.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года бразилец был задержан за участие в боевых действиях на стороне боевиков "ДНР".

Следователи СБУ возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый "1-й механизированный батальон "Викинг". В СБУ отметили, что в ходе расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд отменил вышеупомянутый приговор из-за процедурных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение.

В декабре 2017 года Лусварги была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

В начале мая националисты поймали Лусварги в Киеве и отвели в СБУ. По данным СМИ, он проживал в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производство в отношении Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.