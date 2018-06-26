Денисова объяснила российскому омбудсмену, когда можно встретиться с дезертиром Одинцовым

Она пояснила, что омбудсмен РФ сможет увидеть Одинцова только тогда, когда сама Денисова встретится с гражданином Украины Романом Сущенко.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит свою российскую коллегу Татьяну Москалькову способствовать ее визиту к осужденному в России украинскому журналисту Роману Сущенко.

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«С целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к уполномоченному России с насущной просьбой... способствовать моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что сделает возможным ее визит к Максиму Одинцову (осужденному украинским судом в «деле крымских дезертиров – ред.)», – написала Денисова на Facebook.

Она отметила, что сегодня Москалькова встретилась с членами экипажа корабля «Норд», которых украинские пограничники задержали в марте. В связи с этим Денисова просит «предоставить беспрепятственную возможность» членам экипажа задержанного у берегов Крыма украинского судна «ЯМК-0041» прибыть в генконсульство Украины в городе Ростов-на-Дону для встречи с ними. 25 июня моряки объявили голодовку.

Кроме того, Денисова просит Москалькову обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщал УНИАН, бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов были задержаны 21 ноября 2016 года украинскими правоохранителями на админгранице с аннексованным Крымом. Они после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.