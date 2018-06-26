В Днепре после обновления открыли одну из крупнейших диорам в мире (видео)

После реконструкции открыли одну из крупнейших в мире диорам - "битва за Днепр".

У экскурсовода планшет вместо указки, световая система, как на шоу, и история - без советских мифов. В Днепре после обновления открыли одну из крупнейших диорам в мире.

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60-метровое полотно изображает форсирование реки Днепр во время Второй мировой осенью 1943-го, говорится в сюжете ТСН. За более 40 лет существования, диораму неоднократно затапливало, а старые лампы выжигали краски. Картину восстанавливала целая группа художников.

Чтобы зритель ощущал себя внутри боя установили сложную систему светодиодного освещения. Рядом экран с фамилиями 52 тыс. погибших воинов. Авторы говорят, в первую очередь хотели показать реальную цену той победы.