Календарь событий: пульт для лентяев, день рождения банкомата и как Нобель придумал премии

25 июня

Неделя начинается с Международного дня мореплавателя. Он был учрежден в 2010 году Международной морской организацией, входящей в ООН. Этот праздник посвящен морякам торгового флота, на плечах которых 80% всей мировой торговли. История богата славными страницами подвигов моряков, о них пишут романы и повести, создают кино. Но День моряка - это не только повод поздравить «морских волков», в первую очередь, напомнить о проблемах в этой сфере, главная из которых – пиратство, которое возникло практически одновременно с началом судоходства. И если раньше традиционными районами нападения пиратов считались воды Юго-восточной Азии, побережья Латинской Америки, то в настоящее время особенно остро стоит проблема пиратства в водах, примыкающих к африканскому континенту, государству Сомали. И как не борется мир с этим, по сей день вопрос остается нерешенным.

Еще в понедельник - Всемирный день витилиго (кожное заболевание, которое характеризуется нарушением пигментации на отдельных участках кожи, вызванным исчезновением меланина). Точные причины, вызывающие витилиго, неизвестны, но считается, что предрасположенность к заболеванию может наследоваться. Надежных методов лечения витилиго не существует. Инициаторами учреждения Дня стали основатель социальной сети Vitiligo Friends и исполнительный директор фонда Vitiligo Support and Awareness Foundation. Идея в следующем - борьба с предрассудками, окружающими витилиго, и улучшение качества жизни этих больных. Дата выбрана не случайно: 25 июня - день смерти Майкла Джексона, которому диагноз «витилиго» был поставлен в 1986 году.

25 июня - День таможенной службы Украины, профессиональный праздник всех работников данной структуры, отмечается в день принятия Верховной Радой в 1991 году закона о таможенном деле. Статус официального государственного праздник получил в 1992 году согласно указу президента. Кстати, таможенники отмечают свой профессиональный праздник дважды – есть Международный день таможенника, он приходится на 26 января. В Украине который год идет реформа таможенной службы, и света в конце тоннеля пока не видно. Таможня продолжает оставаться в лидерах по коррумпированности.

Есть и памятные даты 25 июня. Так, в этот день в 1950 году началась Корейская война, в результате которой была создана демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей. Предвестники этого противостояния замаячили в августе 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В северной части полуострова, куда пришел советский солдат, установился коммунистический режим во главе с Ким Ир Сеном. На юге, где высадились американские войска, у власти стал Ли Сын Ман – один из лидеров антикоммунистического националистического движения. Война продолжалась три года. В 1953 году, понеся огромные потери, стороны пришли к выводу о необходимости ее прекратить. 27 июля 1953 года в Пханмунджоме КНДР, КНР и США от имени ООН подписали соглашение о прекращении боевых действий.

25 июня 1971 года в Великобритании начались «образовательные» реформы Маргарет Тэтчер: в один день два указа - перенести более 6 тысяч школ из районов трущоб, на что было выделено 132 миллиона фунтов стерлингов, и прекратить выдачу бесплатного молока ученикам начальных школ.

25 июня 1978 года считается «Днем рождения» Радужного флага - символа ЛГБТ-движения.

А 25 июня 2009 года власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ, вето действует по сей день.

Среди неофициальных праздников, которые увидели свет благодаря сообществам в соцсетях, стоит отметить День улыбок незнакомым людям.

Именины у Онуфрия, Петра, Анны, Арсения, Андрея, Ивана, Степана и Марии.

26 июня

Во вторник - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще - Международный день борьбы с наркотиками. Он был учрежден в 1987 году Генассамблей ООН. Организация поставила перед собой задачу – создать международное общество, свободное от наркомании. С той поры прошло более 30 лет, но цель так и не достигнута. Кроме того, несмотря на вроде бы активную борьбу с чумой человечества, ситуация только ухудшается. К примеру, наркомания в Украине в последние годы стала угрозой национальной безопасности. Ее масштабы растут на 8% в год - тенденция одна из самых высоких в мире. По итогам 2017 года, в нашей стране зарегистрировано около полумиллиона наркоманов. Но фактически эта цифра намного больше. По оценке специалистов, число наркозависимых может превышать 5 миллионов человек. По статистике, пятая часть всех наркозависимых - школьники, 60% - это молодые люди в возрасте от 16-ти до 30-ти лет.

Еще во вторник – Международный день против пыток. Его провозгласила Генассамблея ООН в 1997 году в поддержку Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 1984 года, которая вступила в силу 26 июня 1987 года. Пытки по международному праву являются преступлением. Во всех официальных международных документах они строго запрещаются и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. При ООН действует Фонд добровольных взносов для жертв пыток, который занимается проблемами попавших в беду людей.

Есть 26 июня и памятные даты: в 1940 году в СССР были введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя (шесть рабочих и один выходной) и уголовная ответственность за опоздание на работу более 21 минуты.

А в 1945 году все в том же СССР было учреждено звание Генералиссимус, на следующий день первым и единственным его обладателем стал Сталин.

В 1976 году 26 июня состоялся матч за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Мохаммедом Али и японцем Иноки, он завершился вничью. И ровно 26 июня, но уже в 1979 году Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.

26 июня 2003 года верховный судСША постановил, что запрет гомосексуальных отношений противоречит Конституции страны, через 10 лет – 26 июня 2013 года верховный судСША постановил, что федеральный Акт о защите брака противоречит Конституции страны, а через два года – 26 июня 2015 года верховный судСША внес изменения в Конституцию страны и разрешил однополые браки во всех 50 штатах.

Неофициальные праздники - День зубной щетки, День теней на стене и День спиритизма.

Именины у Акулины, Анны, Антонины, Ивана, Саввы, Пелагеи, Андрея, Дмитрия, Алексея и Александра.

27 июня

В среду - Всемирный день рыболовства, проще говоря – День рыбака. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме, в 1985 году его отметили впервые. Кстати, рыбалка считается одним из самых массовых увлечений человечества. Как говорят рыбаки, кто хоть раз поседел у воды с удочкой, успокоил нервы в общении с природой, да еще поймал «наглого карася», никогда от такого хобби не откажется. Правда, про успокоение души крючком, опарышем и макухой ходит немало анекдотов. К примеру: вечер, река, старый рыбак, так ничего и не поймав, сматывает удочки и бормочет: «Если бы это так не успокаивало - удавил бы всех!».

Начиная с 2017 года, по решению ООН, 27 июня отмечается День микро-, малых и средних предприятий. Праздник молодой, но он призван напомнить миру, что именно малый и средний бизнес являются двигателями экономик. Вот только монополисты об этом забывают, пытаясь всячески задушить на корню «мелких».

27 июня - День рождения банкомата. История незаменимого на сегодняшний день устройства следующая: прототип первого банкомата изобрел американский ученый армянского происхождения Лютер Джордж Симджян в 1939 году. Аппарат не пришелся по вкусу банкирам – он выдавал наличные, но не мог списать их со счета, так как не было связи с банком. Изобретение Симджяна было почти на 30 лет забыто и доработано только в конце 1960-х годов. Первый банкомат, который разработал шотландец Джон Шепард-Баррон, был установлен 27 июня1967 года на севере Лондона в отделении банка Barclays. На идею создания банкомата Шепард-Баррон натолкнула увиденная им работа автомата по продаже шоколада. Из-за невозможности проверить наличие денег на счете клиента сумма снимаемых наличных была ограничена 10 фунтами. В 1966 году шотландский инженер Джеймс Гудфеллоу получил патент на секретный защитный код из 4 цифр - персональный идентификационный номер (PIN-код). По легенде, первоначально изобретатель планировал ПИН-код длиною в 6 цифр, но позже сократил длину кода до четырех, якобы именно столько цифр могла запомнить его супруга. Внедрялись банкоматы постепенно. В 1971 году они использовались примерно в 35 американских банках. Первым банком, который в 1972 году начал повсеместно устанавливать банкоматы, стал американский Citibank. В том же году банк Lloyds ввел в Великобритании первые онлайн банкоматы под названием Cash-Point, разработанные компанией IBM. Затем стали образовываться целые сети банкоматов. Сейчас мы пользуемся банкоматами, которые способны не только выдавать наличные, но и принимать их. Что ждет человечество на этом поприще, покажет время. Но факт остается фактом – банкоматы «умнеют» с каждым годом.

Памятные даты: 27 июня в 1931 году в США великий ученый, украинец по происхождению Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого в мире вертолета.

В 1964 году в Вашингтоне был открыт памятник Тарасу Шевченко.

В 2010 году в Исландии вступил в силу закон об однополых браках, и в тот же день впервые в мире в официальный однополый брак вступила глава правительства этой страны, премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир.

Неофициальный праздник - День записывания случайных мыслей.

Именины у Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Павла, Мстислава, Николая и Владимира.

28 июня

В Украине отмечается государственный праздник - День Конституции. 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла Конституцию Украины – первый Основной закон независимого украинского государства. Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. И не мудрено – обработать нужно было 6 тысяч правок. Видимо, от усталости, парламентарии и не заметили, что президент в результате получит беспрецедентно широкие полномочия. Но в 2006 году все изменилось – страна снова стала парламентско-президентской. А в 2010 году в «царский трон» сел Янукович. Его такая форма правления не устраивала, и он через решение Конституционного суда вернул основы Конституции 1996 года. В виде президентской республики Украина просуществовала до февраля 2014 года. То есть - до Революции достоинства, которая вернула Основной закон 2004 года. Как развернутся события дальше - покажет время.

Памятные даты: в 1933 году в Москве началась широкомасштабная операция по аресту и высылке цыган, в ходе которой были депортированы 5470 человек.

В 1997 году за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксуМайк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование - и новый кусок уха Холифилда оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован.

Неофициальные праздники - День клавиши CAPS LOCK и День карусельной лошадки.

Именины у Григория, Модеста, Ефрема, Августина, Лазаря и Феодора.

29 июня

В пятницу нет международных праздников, но зато есть важные памятные даты. Так, 29 июня 1900 года был основан Фонд Нобеля для управления финансами и организации нобелевских премий. Виновник торжества Альфред Нобель родился 21 октября 1833 года в Стокгольме в семье инженеров. Видимо, на генетическом уровне развивались его технические склонности. Нобель был химиком и изобретателем в целом. В 1894 году купил металлургическийконцернБофорс, который стал на то время крупнейшим производителем вооружения. Но не этот бизнес обеспечил ему внушительное состояние. Большую часть дохода он получил от своих 355 изобретений, среди которых самое известное - динамит. Мысль учредить премии пришла Нобелю благодаря «погребению заживо». В 1888 году в Каннах умер его брат - Людвиг, но по ошибке газеты разместили сообщение о смерти самого Альфреда. Прочитав некролог под названием «Торговец смертью мертв», Нобель задумался, как запомнится человечеству. И составил в 1897 году завещание, где и говорилось об учреждении фонда для премирования ученых. Нобель умер 10 декабря 1896 года на своей вилле в Сан-Ремо от кровоизлияния в мозг.

29 июня 1916 года свой первый гидросамолет на двух поплавках - Boeing 1 B&W – испытал американский инженер Уильям Боинг. Лайнер он построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. Дальше все развивалось стремительно: 15 июля 1916 года Боинг зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название «Boeing Airplane Company». Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году «Боинг» стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями самолетов в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас «Боинг» является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию. Ее заказчики есть в 145 странах мира.

В 1945 году СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к УССР.

В 1964 году был запатентован пульт дистанционного управлениятелевизором. Его разработал американец Роберт Адлер. Благодаря ему, человечество получило возможность переключать телеканалы, не вставая с дивана. То есть, проявлять свою лень вполне обоснованно. Первый пульт представлял собой полукилограммовую коробку с единственным переключателем, которая присоединялась к телевизору проводом.

В 2007 году в США поступил в продажу первый iPhone.

Неофициальный праздник - День поисков кладов и секретов.

Именины у Тихона, Петра, Михаила, Ефрема, Моисея и Константина.

30 июня

В субботу - Международный день астероида, учрежденный Генассамблеей ООН в 2016 году в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами». Главные идеологи Дня – рок-музыкант, гитарист группы «Queen» и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Григ Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон. В результате и родилась идея о создании Дня астероида. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено, до 2006 года астероиды также называли малыми планетами. По мнению ученых, в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона астероидов – объектов, имеющих размеры более 1 км. Наибольшее скопление астероидов – в поясе между Марсом и Юпитером. Самые крупные из известных – Цецера, Веста и Паллада, причем Цецера уже получила статус карликовой планеты. По данным Центра НАСА, на сегодняшний день обнаружено более 16 тысяч объектов, сближающихся с Землей. И хотя Земля значительно больше всех известных астероидов, столкновение с астероидами размером более 3 км может привести к уничтожению цивилизации, как максимум, а как минимум – принести значительный ущерб и разрушения.

30 июня 1971 года при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11». Он выполнял полет на первую в мире выведенную на орбиту станцию «Салют», которая заработала с апреля 1971 года. Когда Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев спускались на Землю, неожиданно открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой. Давление в спускаемом аппарате резко упало, космонавты потеряли сознание, и не смогли закрыть клапан. Так, из-за нарушения герметичности спускаемого аппарата, экипаж погиб. Правда, ходили в те времена и иные версии. Но тогда об этом трагическом полете космонавтов СССР молчал – не принято было говорить о просчетах и фиаско. В полной тишине, без официального обнародования, в память о героях были названы кратеры на Луне, малые планеты Солнечной системы, установлены бюсты и памятные доски.

Неофициальные праздники - День разбрасывания монеток и День штрафников.

Именины у Иосифа, Пелагеи, Никиты, Кирилла, Дины и Максима.

1 июля

В воскресенье - профессиональный праздник украинских архитекторов и ценителей архитектурных шедевров - День архитектуры Украины. Он был учрежден указом президента в 1995 году: «Установить День архитектуры Украины, который отмечать ежегодно 1 июля - во Всемирный день архитектуры» (последний отмечался 1 июля до 1997 года, затем дата была перенесена на первый понедельник октября).

Памятная дата - 1 июля 1747 года вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии». Хотя энциклопедии появились еще в древнем Египте, своды знаний составлялись и в древнем Китае. Но именно энциклопедией, которая имела вполне современный облик, стала именинница. Инициатором выпуска «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремесел» был парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил «Энциклопедии» 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус «Энциклопедии» составили 35 томов. Впоследствии соредактором Дидро стал ученый-единомышленник Жан д'Аламбер. Участие в составлении энциклопедии приняли также выдающиеся личности - Франсуа Мари Вольтер, Поль Гольбах, Жан-Жак Руссо, Шарль Луи Монтескье, Поль Адриан Гельвеций и другие.

Памятные даты: в этот день в 1877 году открылся первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.

В 1929 году Американский художник Элзи Сигар создал героя комиксов, а впоследствии и мультфильмов, матроса по имени Попай, силы которого удесятерялись после съеденного шпината.

В 1969 году в Дании впервые в мире были разрешены выпуск и распространение порнографической продукции.

Неофициальные праздники - День заплетальщиков и День Куриного бога.

Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Сергея, Никанора и Виктора.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная