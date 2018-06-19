"Человек умирает": культурные деятели РФ попросили Путина помиловать Сенцова

Известные российские режиссеры и журналисты также призвали президента смягчать политический климат в стране и мириться с соседними странами.

Российские культурные деятели просят президента РФ Владимира Путина помиловать незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Соответствующие обращение размещено на сайте радиостанции «Эхо Москва».

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«Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает», - говорится в обращении.

Авторы документа просят Путина проявить милосердие, «чтобы спасти человеческую жизнь».

«Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас», - отмечается в заявлении.

Обращение к Путину подписали режиссеры Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, Константин Бронзит, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Павел Лунгин и Александр Сокуров. Также просьбу поддержали журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова и глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.