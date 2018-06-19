На процедуру проведения теста подали жалобы 79 участников ВНО-2018

Процедура проведения - это когда что-то происходит в процессе прохождения теста.

За весь период внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 года Украинским центром оценивания качества образования зарегистрировано 79 случаев подачи апелляционных жалоб на процедуру проведения тестирования.

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Об этом в эфире Радио НВ сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

"Процедура проведения - это когда что-то происходит в процессе прохождения теста. Например, во время теста по английскому языку был случай, когда в аудитории громко звонил телефон одного из участников, который был оставлен среди вещей. И в этой аудитории кто-то сказал, что этот звонок настолько отвлек, что он не смог справиться с тестом", - прокомментировал один из случаев подачи апелляционной жалобы Карандий.

В Украине завершилась основная сессия ВНО-2018. Информация по итогам ВНО по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языках уже размещена на информационных страницах участников.

Согласно правилам тестирования, в случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник ВНО может подать апелляционное заявление в письменной форме. Заявления можно подавать в течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов.