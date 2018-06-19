Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале из-за протеста возле Рады

Согласно информации, одного активного участника события доставили в управление полиции.

Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на охрану правопорядка во время массовых мероприятий возле здания Верховной Рады на площади Конституции.

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Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. Отмечается, что заявки на проведение акций заблаговременно были представлены в Киевскую городскую государственную администрацию.

Так, согласно информации, участники акций устроили столкновения под стенами парламента. Информация о пострадавших уточняется.

"Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем под стенами парламента устроили потасовку и столкновения. По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, одного активного участника события доставили в управление полиции.

За порядком следят около 500 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам здания на площади Конституции. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы».

По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности, «шахтерский».