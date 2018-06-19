Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале из-за протеста возле Рады
Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на охрану правопорядка во время массовых мероприятий возле здания Верховной Рады на площади Конституции.
Читайте такжеУ людей "не выдержали нервы": глава профсоюза горняков объяснил прорыв митингующих в Раду
Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. Отмечается, что заявки на проведение акций заблаговременно были представлены в Киевскую городскую государственную администрацию.
Так, согласно информации, участники акций устроили столкновения под стенами парламента. Информация о пострадавших уточняется.
"Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем под стенами парламента устроили потасовку и столкновения. По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Кроме того, одного активного участника события доставили в управление полиции.
За порядком следят около 500 правоохранителей.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.
Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам здания на площади Конституции. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.
Председатель Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы».
По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности, «шахтерский».