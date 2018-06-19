Столкновения возле Рады: к людям вышли несколько народных депутатов (видео)

Переговоры пока результатов не дают.

Заблокирован правительственный квартал. Утром ветераны вооруженных конфликтов, большинство из них военные-афганцы перекрыли дорогу возле здания парламента.

Ветераны обещали, что их акция будет мирной, но уже впоследствии пошли штурмом на Верховную Раду. Национальную гвардию прижали вплотную к зданию, сообщает ТСН.

Все подъезды к ВР сейчас закрыты. Усиленные кордоны и охрана в полном обмундировании. Митингующие прорвали кордон и вплотную подошли к зданию. Началась потасовка, но зайти в здание им не удалось. К людям вышли несколько народных депутатов. Однако результата переговоры пока не дали, люди не отходят от дверей Верховной Рады.

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Их требования - возобновления льготы для семей погибших, медицинские страховки, достойные пенсии и выплаты раненым, которые сейчас для нетрудоспособного человека составляют максимум до 5 тысяч гривен. А еще не перепрофилировать единственный специализированный госпиталь для воинов-интернационалистов, который находится в Пуще Водице.

Все эти вопросы ветераны уже озвучили в своем предыдущем митинге, в апреле этого года, но говорят, за несколько месяцев ничего не изменилось.

Проезжая часть была заблокирована меньше часа. Дальше бывшие военные перешли к площади перед Верховной Радой, где выплат заработной платы уже требовали шахтеры.

«Наши требования справедливы, требования выстраданы ветеранами, поэтому я уверен в том, что мы добьемся их», - говорит митингующий.