Календарь событий: день рождения противогаза, праздник неукротимой страсти и история наждачной бумаги

11 июня

Неделя начинается без всемирных и международных праздников. Но понедельник богат памятными датами. Так, 11 июня 1889 года состоялась «мебельная» революция. Американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул. Открытие состоялось только по одной причине – началась глобальная индустриализация: люди потянулись в города, плотность населения увеличилась, а размеры жилья уменьшились. Вслед за этим «открытием» начался патентный бум: на диван-кровать, кресло-кровать, чемодан-бюро, дорожный сундук, трансформирующийся в кровать…

11 июня 1955 года произошла самая большая авария в автоспорте - во время гонки «24 часа Ле-Мана» в результате столкновения крупные обломки гоночного автомобиля команды Mercedes влетели в толпу. Погибли 83 человека, включая гонщика Пьера Левега, 120 получили ранения. Но гонка не была остановлена. По официальным данным, это было сделано для того, чтобы уходящие зрители не заполнили дороги, и тем самым не помешали проезду карет скорой помощи. Через восемь часов после аварии команда Mercedes, лидировавшая в гонке (опережавшая команду Jaguar на два круга), отозвала машины.

Есть памятная дата на 11 июня, касающаяся Украины. В этот день в 1990 году на территории Украинской ССР было установлено время второго часового пояса. То есть, «декретное» время, которое сравняло стрелки часов Киева и Москвы, упразднили и «московское время» в Украине перестало действовать. Часы перевели еще на 1 час назад 30 сентября 1990-го. А вот «летнее» время сохранили, оно действует и сегодня.

Неофициальные праздники, которые увидели свет благодаря сообществам в социальных сетях, - День неукротимой страсти, День поиска новой звезды и праздник розового вина.

Именины у Александра, Иоанна, Андрея, Феодосии, Ивана, Луки, Марии, Федота, Феликса.

12 июня

Во вторник - Всемирный день борьбы с детским трудом. Он учрежден Международной организацией труда (МОТ) в 1997 году. Впервые был проведен в 2002 году. Статистика использования детского труда удручающая - число работающих детей в мире в возрасте от 5 до 17 лет составляет 218 миллионов, причем 73 миллиона из них работают в опасных условиях. Многие дети практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более - играть. Детский труд в Украине - тоже давняя проблема. Причем ситуация не контролируется органами власти - последнее исследование этого вопроса проводилось в 1998 году. Сейчас, учитывая трагедию на Донбассе, проблема использования детского труда стала еще более актуальной. По данным Госкомстата на 2017 год, почти полмиллиона детей работают, их средний возраст - 12 лет, а «трудовой» день достигает 56 часов в неделю, треть из них работает в сельском хозяйстве, а каждый пятый – на опасных производствах.

12 июня отмечают профессиональный праздник работники фондового рынка Украины. Эта дата появилась в официальном календаре в 2008 году. А учреждена она была указом президента, на то время Виктором Ющенко. По утверждению экспертов, фондового рынка в нашей стране как такового нет, он находится только в начале развития. Но праздник есть, а это значит – есть и надежда на его становление.

Есть 12 июня и памятные даты. В 1966 году в Киеве стартовала эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда. Создателем системы соединения троллейбусов стал киевский инженер Владимир Веклич, которому на то время исполнилось всего 26 лет. Идея пришла в связи с тем, что в городе была острая нехватка водителей, а пассажиропоток был очень большим. К примеру, в час пик возле станции метро «Университет», где пересекалось несколько троллейбусных маршрутов, интервал движения составлял 20 секунд.

12 июня можно по праву считать Днем рождения противогаза. В 1849 году американское патентное бюро выдало Льюису Хаслетту патент на это устройство. Изобретение называлось «легочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к блоку. Последний мог крепиться к носу или ко рту. Активная работа над усовершенствованием этого средства защиты началась в период Первой мировой войны, когда в апреле 1915 года на германо-французском фронте немцы провели первую газовую атаку. В то время для защиты от газов солдатам выдавались марлевые маски, пропитанные специальным раствором. Но они оказались ненадежными. Потом инженер Куммант создал маску из резины, которая плотно облегала лицо и обеспечивала поступление потока воздуха для дыхания через фильтрующий элемент (уголь). Уже в 1916 году в действующую армию была направлена первая партия таких противогазов. Их было изготовлено около 11 миллионов. На сегодня этот «легочный протектор» продолжает совершенствоваться.

Неофициальный праздник – чудное занятие - День гуляния с воздушным шариком.

Именины у Исаакия, Иоанна, Онуфрия, Никанора, Василия.

13 июня

В среду - Международный день распространения информации об альбинизме. Он учрежден резолюцией Генассамблеи ООН 18 декабря 2014 года. Начиная с 2015-го, его решено отмечать ежегодно. Альбинизм (с латыни - белый) - врожденное отсутствие пигмента. Таких людей в народе называют «белыми воронами». Альбинизм до сих пор неправильно понимают в социальном плане. Нередко внешний вид таких людей становится объектом насмешек, ошибочных представлений и мифов, сформированных под влиянием суеверий. Все это способствует их маргинализации и социальной изоляции, приводит к различным формам дискриминации, что не допустимо в цивилизованном обществе.

13 июня – День рождения безопасной булавки. В 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал это изобретение. История такова – Ханту нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого - пластинчатый замочек для кончика иглы. Он сразу продал права на свое изобретение за 400 долларов. Хотя, идея Ханта была не новой, безопасную булавку придумали еще задолго до него. Они использовались в древности как застежки для различных видов одежды. Позднее булавки были вытеснены пуговицами. После своего возрождения в 19 веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. И до сих пор она востребована.

Среди памятных дат обращает на себя внимание следующая – в 1892 году в Киеве был пущен первый в Российской империи, которая на то время держала в своих жестких руках Украину, электрический трамвай. В дореволюционное и довоенное время трамвайная сеть развивалась бурными темпами. Но даже несмотря на появление в 1930-х годах троллейбуса и автобуса, трамвай все равно был на первом месте по развитости сети и пассажиропотоку. В 1975 году протяженность трамвайных линий в Киеве составила 271 км, количество вагонов - 810, себестоимость перевозки одного пассажира - 3,7 коп (при стоимости билета 3 коп). 30 декабря1978 года в Киеве была открыта первая в бывшем СССР линия скоростного трамвая.

Неофициальные праздники – День куролесов, День маленького путешествия и День Святого Антония, покровителя влюбленных, животных и всех отчаявшихся.

Именины у Поликарпа, Антона, Романа, Николая, Кристины, Бориса и Филиппа.

14 июня

В четверг - Всемирный день донора крови. Он был учрежден в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) - австрийского врача, иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови человека.

Ежегодно в мире регистрируется около 112 миллионов донаций крови, примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 15% населения Земли. То есть, 62 страны обеспечивают глобальные запасы крови, благодаря добровольным, не получающим вознаграждение донорам. Украина, согласно Соглашения об ассоциации с ЕС, должна была реформировать службу крови до конца 2017 года, но процесс до сих пор не завершен.

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Праздник придумали в 2004 году - сразу 500 человек из более чем 40 стран решили, что им нужен свой день - символ дружеских отношений между сетевиками мира. День прижился и был широко поддержан во многих странах. Кстати, наряду с Международным днем блогера в мире ежегодно 31 августа отмечается и так называемый День блога. В этот день каждый блогер публикует на своей странице в соцсети пять ссылок на другие аккаунты, посвященные разным темам.

14 июня – День рождения наждачной бумаги. В 1833 году англичанин Джон Океи придумал прототип «наждачки», нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же «наждак» был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Он применил в качестве абразивов карбиды кремния или оксиды алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно подходило для обработки различных поверхностей. А в 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем впервые нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор на головке спички. Они уже не приносили вреда здоровью, легко зажигались о заранее приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись. В 1902 году пятеро друзей-американцев решили добавить в «наждачку» корунд — особо твердый кристалл. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании. В 1916 году ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известной как Woterdry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей. Но не всегда традиционно использовали наждачную бумагу. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины, а в «Балете Наждачной бумаги» Морриса она использовалась в качестве музыкального инструмента.

14 июня 1985 года в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами - Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Германия, получивший название «Шенгенское соглашение». Документ вступил в силу 26 марта1995 года, прекратил существование 1 мая1999 года. Его заменили Шенгенским законодательством Европейского Союза. Что это такое, украинцы на себе прочувствовали в июне 2017 года. За время существования безвиза соотечественники воспользовались им 517 тысяч раз. Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы. Но, по словам погранслужбы, это число въездов, а не людей. Пограничники говорят, что не могут точно посчитать, сколько именно людей путешествует. Большинство украинцев за год безвиза ездили в ЕС по старым правилам. В целом, с июня 2017 года по июнь 2018 года, украинцы ездили в ЕС 19,5 млн раз, из них около 4 млн - по биометрическим паспортам, но с действующей визой.

Неофициальный праздник - День кофейных зерен.

Именины у Валериана, Эльвиры, Дениса, Веры, Харитона, Ивана, Василия, Гаврилы и Павла.

15 июня

В пятницу - Всемирный день ветра. Его учредили Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Впервые он отмечался в Европе в 2007 году. А уже в 2009-ом приобрел статус всемирного.

На сегодня ветроэнергетика как никогда актуальна – неоплачиваемая энергия и большой потенциал на выходе. По мнению экспертов, ее развитие поможет решить ряд проблем как экономического, так и экологического характера. В результате развития этой сферы не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. Основными лидерами по мощности введенных в эксплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, США, Германия и Испания. Украина в этом плане тоже развивается. Согласно Энергетической стратегии, принятой правительством страны, к 2035 году четверть всей электроэнергии Украина будет получать из возобновляемых источников (ВИЭ). Более близкая цель - 11% ВИЭ к 2020 году. 2017-й мы закончили со скромными 1,5 ГВт мощности из необходимых 5 ГВт.

Есть 15 июня и ряд памятных дат, которые особо привлекают к себе внимание. Так, в этот день в 1878 году в США была сделана первая попытка производства подобия фильма: 12 фотокамер одновременно зафиксировали один кадр с тем, чтобы определить, все ли четыре копыта отрываются от земли при лошадином галопе. Все получилось. Кино заработало.

15 июня 1954 года был учрежден союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА, проводящий самый престижный европейский клубный футбольный турнир – Лигу чемпионов. В период своего первого розыгрыша в сезоне 1955/56 и по сезон 1990/91 он назывался Кубком европейских чемпионов. Первоначально в УЕФА входили 25 стран, сейчас - 55. Штаб-квартира УЕФА располагалась в Париже - до 1959 года, потом переехала в Берн. С 1995 года она базируется в швейцарском Ньоне. Первым генеральным секретарем УЕФА был Анри Делоне, а президентом — Эббе Шварц.

Неофициальные праздники – День мужских недостатков, Международный день прогулки и День придумывания новых созвездий.

Именины у Никифора, Константина, Марии, Дмитрия, Ульяны и Ивана.

16 июня

В субботу - Международный день африканского ребенка, известный также как День защиты детей Африки. Он был учрежден по инициативе Организации африканского единства. Впервые праздник отметили в 1991 году. Дата была выбрана в связи с трагическими событиями 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга – Соуэто - с требованиями улучшить качество образования и отстаивая право обучения на родном языке. Сотни юных африканцев были расстреляны полицейскими. В течение двух следующих недель более ста человек были убиты и более тысячи получили ранения. По официальным данным, с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года в ходе восстания в результате полицейских расстрелов погибли 575 человек и были арестованы около 6 тысяч человек. На сегодня детей-беспризорников на африканском континенте около 30 миллионов. В помощь им и проводится этот праздник.

16 июня – День рождения «Пепси-Колы». В 1893 году молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из Нью-Берна (штат Северная Каролина) создал фармацевтическую смесь из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Вскоре она стала продаваться в аптеках в качестве веселящего, укрепляющего и способствующего пищеварению напитка. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм придумал для нее название – «Пепси-Кола», а 16 июня 1903 года зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из наименований ингредиентов – пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы. Вскоре Брэдхэм организовал компанию «Пепси-Кола Компани». В 1923 году из-за роста цен на сахар она обанкротилась. Но во время депрессии 1930-х годов в США «Пепси-Кола Компани» организовала успешную атаку на рыночные позиции своего главного конкурента «Кока-Колы». Пепси начали продавать напиток в бутылках по 12 унций за 5 центов. В то время как бутылка «Кока-Колы» объемом 6 унций тоже стоила 5 центов. Во время Второй мировой войны «Пепси-Кола» обошла популярные в то время напитки «Royal Crown» и «Dr. Pepper» и стала напитком номер два после «Кока-Колы». Позиция ее сохранена и на сегодняшний день.

Неофициальный праздник - День отправления в дальнее плавание трех бумажных корабликов.

Именины у Клавдия, Ипатия, Дионисия, Дмитрия, Павла и Михаила.

17 июня

В воскресенье - Всемирный день борьбы с засухой. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 года. Дата была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. Кстати, Генассамблея ООН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием Организации, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием. Опустынивание - один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды. Сейчас ей подвержена треть поверхности Земли, что угрожает здоровью и лишает источников средств к существованию более 1 миллиарда людей. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции примерно на 42 миллиарда долларов.

Из памятных дат значимые следующие: в 1876 года Министерство внутренних дел Российской империи запретило печатать учебные и научно-популярные книги на украинском языке.

В 1925 году в Женеве подписан Протокол о запрещении применения на войне ядовитых, удушливых и других подобных газов и биосредств – так называемая Женевская конвенция.

В 1939 году во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине – тогда ей подвергли серийного убийцу Эжена Вейдмана.

В 1982 году в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Рональд Рейган назвал СССР империей зла, настаивая на принципиальной аморальности советского режима и по этой причине на невозможности уравнивания СССР с США. Это произошло в разгар «холодной войны». Некоторые источники утверждают, что автором выражения был спичрайтер президента Энтони Р. Долан. Кстати, посетив Москву в 1988 году, на волне улучшения советско-американских отношений, Рейган заявил, что больше не рассматривает Советский Союз как «империю зла».

17 июня считается Днем рождения «Полароида» . История такова - в 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию «Polaroid Corporation», которая стала производить оптическую технику. Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались большим спросом - приборы ночного видения, перископы, бинокли. Лэнд также получил правительственный заказ на разработку системы управления снарядов, самонаводящихся на инфракрасное излучение. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. Уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал его - весь процесс создания фотографии занимал 60 секунд. В ноябре 1948 года в Бостонском универмаге появилась в продаже первая коммерческая модель «Polaroid Land-95». Партия по цене около 90 долларов за штуку была раскуплена за один день. В 1963 году «Полароид» выпустил «мгновенный» фотоаппарат для цветной съемки. 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру «Polaroid SX 70». Через два года она появилась в продаже. В результате высокого спроса цена акций компании «Полароид» поднялась в 90 раз, а сама она попала в список 50 самых успешных компаний США.

В воскресенье - Международный день отца. Он появился в США сто лет назад, но официальный статус в этой стране получил только в 70-х годах при президенте Никсоне. Затем праздник подхватила Европа, Азия и Латинская Америка. Сейчас он популярен во всем мире.

17 июня в Украине - День медицинского работника. Этот профессиональный праздник работников сферы здравоохранения установлен в июне 1994 года указом президента Леонида Кравчука. Празднуют его ежегодно в третье воскресенье июня. Помимо Дня медика, в Украине также установлены профессиональные праздники работников отдельных отраслей медицины: День медицинской сестры отмечается 12 мая, День акушера - 5 мая, День травматолога - 20 мая, День хирурга – третья суббота сентября. Кроме того, есть еще и Международный день врача, отмечаемый по инициативе Всемирной организации здоровья в первый понедельник октября. На сегодня в Украине работает около 186 тысяч врачей. Их число за время независимости сократилось на 22%, а количество среднего медперсонала – вдвое. Сейчас в нашей стране идет реформа медицины. И хочется верить, что оклады медиков, меньше которых пока получают только почтальоны, в скором времени станут достойными.

Неофициальный праздник - День приманивания муз.

Именины у Митрофана, Ивана, Северина, Марии, Зосимы, Мефодия, Марфы и Петра.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная