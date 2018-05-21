В Одессе Козловского хотят "наказать" за концерт в Москве (фото)

Одесские "люстраторы" просят полицию и СБУ отменить концерт Козловского после его выступления в Москве.

В Одессе активисты призвали полицию и СБУ отменить концерт популярного украинского поп-исполнителя Виталия Козловского, запланированный в ночном клубе "Итака" на 2 июня.

Как отмечается в заявлении активистов-"люстраторов", "развлекательные мероприятия с участием таких лиц, как Виталий Козловский, являются категорически недопустимыми в Одессе, особенно, если учесть, что уже пятый год идет российско-украинская война", передает "Думская".

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По их мнению , концерт артиста может спровоцировать массовые беспорядки в Одессе, столкновения между патриотически настроенными одесситами и охраной заведения.

Активисты напомнили, что Козловский прославился своими одиозными заявлениями по поводу войны и оккупации части территории Украины.

"Так, он якобы не знает, кто начал войну, кто агрессор и кто оккупировал украинские земли. Ему все равно, кому будет принадлежать Крымский полуостров, он поддерживал славянскую коллаборационистку Нелю Штепу и развлекал оккупантов на концерте 9 мая 2018 года в Крыму", - говорится в сообщении.

"Все эти факты являются ярким подтверждением лояльности Виталия Козловского преступному кремлевскому режиму и неуважения артиста к государству Украина и гражданам Украины. Поэтому надеемся, что в ближайшее время в СМИ будет объявлено об отмене концерта Козловского в Одессе, тем более, что недавно его концерт отменили во Львове", — говорится в заявлении "Всеукраинской люстрации".

Напомним, заслуженный артист Украины Виталий Козловский спел на концерте в Москве 9 мая, посвященному Дню победы. Вскоре на своей странице в Facebook артист объяснил свое выступление в стране-агрессоре.

Позже стало известно, что организаторы отменили концерт украинского поп-певца Виталия Козловского во Львове, который был запланирован на 18 мая.