Календарь событий: что нас ждет на будущей неделе

21 мая

В понедельник - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Он учрежден Генассамблей ООН в 2002 году, через год после принятия ЮНЕСКО Всеобщей декларации о культурном разнообразии. Впервые праздник отмечался в 2003 году. Несмотря на такое сложное и бюрократическое на первый взгляд название, праздник очень значим. Ведь культурное разнообразие – движущая сила развития не только в отношении экономического роста, но и в плане более полноценной интеллектуальной, эмоциональной, моральной и духовной жизни. То есть, это - ценнейший актив, который является непременным условием для снижения уровня бедности в мире и достижения устойчивого развития.

21 мая - Международный день космоса. С появлением этой даты в календаре связан интересный факт – его не учредили решением какой-то международной организации. В 1998 году он был объявлен американским космонавтом Эндрю Томасом прямо с борта орбитальной станции «Мир». А весь мир это поддержал. И не мудрено. Ведь космос – не пустое пространство между планетами и звездами. Он наполнен атомными составляющими, которые постоянно разрушаются, а на освободившемся месте создаются новые. Благодаря таким частицам космическое пространство наполнено антигравитационной энергией. Вот почему космические объекты и сам космос находятся в постоянном движении. Ряд ученых считает, что в подобном вакууме размером со стандартную лампочку может находиться столько энергетического потенциала, что его хватит для превращения всей воды на Земле в кипяток.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, 114 лет назад - 21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбольных ассоциаций – ФИФА. А создана она была для того, чтобы объединить национальные футбольные федерации для проведения соревнований мирового уровня. Первым президентом ФИФА был Робер Герен. Позже она реформировалась в глобальную с помощью представителей футбольных федераций семи европейских стран – Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Швеции, Швейцарии, а также испанского клуба «Реал Мадрид». В настоящее время ФИФА объединяет 211 национальных футбольных федераций. Доходы организации существенно выросли благодаря развитию телевизионного рынка и торговле разнообразной футбольной продукцией и атрибутикой. Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском Цюрихе.

Еще в этот день в 1925 году в США Клэренс Бердсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку. Без его «открытия» трудно представить нашу современную жизнь.

21 мая 1928 года Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса. Это произошло сразу после того, как Дисней потерял права на своего первого персонажа - кролика Освальда. Официально днем рождения этого всемирно известного мышонка считается 18 ноября 1928 года, когда показали миру мультфильм «Пароходик Вилли». До 1947 года Уолт Дисней лично озвучивал Микки Мауса.

Есть в понедельник и неофициальный праздник - День обмена талисманами.

Именины у Арсения, Иоанна, Пимена, Адриана и Ивана.

22 мая

Во вторник - Международный день биологического разнообразия. Он учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году, а отмечается с 2001 года. Его цель – уберечь биологическое разнообразие нашей планеты, которое сокращается семимильными шагами. Как следствие - экологическое равновесие Земли может безвозвратно исчезнуть. Около 60% экологической системы деградирует или используется безрассудно, что ведет к потере биологического разнообразия и тяжелым последствиям, которые в ближайшие 50 лет могут усугубиться. Если человек задумается над этим всерьез, то исправить ситуацию ему удастся.

22 мая считается Днем рождения зубной пасты. 126 лет назад, в 1892 году, дантист из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд изобрел для нее тюбик. Наверное, он и не думал, что его детище станет одним из самых актуальных предметов нашего быта. На сегодня тюбики с кремами, красками, пищей, лекарствами – дело обычное. Но первой в эту упаковку попала именно зубная паста. До этого времени пользовались исключительно зубным порошком. Продавали его в небольших бумажных пакетиках, что было очень непрактично и неудобно. Кстати, Шеффилд не был бизнесменом и не догадался запатентовать свое изобретение. А вот нью-йоркский аптекарь Колгейт сделал это сразу, используя тубы для своей пасты. С 1896 года продукция Колгейта заполонила мир. А вот в СССР тюбики для упаковки зубной пасты стали использовать только в 50-е годы 20 века.

В 1972 году в этот день состоялся первый за всю историю двухсторонних отношений СССР и США официальный визит президента Америки - Ричарда Никсона - в Москву. Никсон - единственный президент США, ушедший в отставку до окончания срока. Всему виной – Уотергейтский скандал. Его обвинили в прослушке соперника на выборах – демократа Дж. Макговерна – прямо в его штабе, который находился в вашингтонском комплексе «Уотергейт». 9 августа1974 года Никсон перед лицом неминуемого импичмента ушел в отставку, после чего президентом стал Джеральд Форд. Через два года после отставки Никсона – в 1976 году - режиссер Алан Дж. Пакула по сценарию расследовавших «Уотергейт» двух журналистов снял фильм «Вся президентская рать» с Дастином Хоффманом и Робертом Редфордом в главных ролях. Он получил четыре «Оскара».

Есть во вторник сладкий национальный праздник - День ванильного пудинга в США.

Именины у Николая, Христофора, Дмитрия и Василия.

23 мая

В среду - Всемирный день черепахи. Это животное – символ мудрости, богатства и долголетия. Праздник появился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Цель у них была одна - привлечение внимания людей к проблеме гибели большого количества черепах и все из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы всячески помогают животным. Кстати, экологи который год добиваются для морских берегов, где черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

Есть 22 мая есть и очень показательная памятная дата - 426 лет назад в этот день в Венеции инквизицией был арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси. Ему «инкриминировалось» богохульство, аморальное поведение и еретические взгляды, осуждению подверглись его философские и космологические идеи. Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий и был приговорен католической церковью к смертной казни, а затем сожжен на костре на площади Кампо ди Фьоре в Риме в феврале 1600 года. Последними словами Бруно были: «Сжечь – не значит опровергнуть». Все произведения Джордано Бруно были занесены в 1603 году в католический Индекс запрещенных книг. Спустя три столетия, в 1889 году, на месте казни в честь Джордано Бруно был воздвигнут памятник. В 1973 году в Италии был снят всемирно известный фильм о нем.

Среди неофициальных праздников - День каштановых свечек и День жевальщиков ластиков.

Именины у Таисии, Онисима, Симонаи и Василия.

24 мая

В четверг международных праздников нет. Но есть значимые даты. Так, 174 года назад, в 1844-ом, в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой в мире телеграфной линии между Вашингтоном и Балтимором протяженностью 64 километра. Изобретателем этого «чуда» стал Сэмюэл Финли Бриз Морзе. Рабочую модель телеграфа он изготовил в 1835 году. Но в это время еще посвящал большую часть своего времени преподаванию в Нью-Йоркском университете, где в 1832 он стал профессором живописи и скульптуры. А с 1837 года занялся телеграфом всерьез. В 1838 году разработал систему точек и тире для кодированной передачи сообщений, которая стала известной во всем мире как азбука Морзе. После неудачной попытки создать телеграфную линию в Европе в 1843 году, Морзе получил финансовую поддержку от Конгресса США для создания первой экспериментальной телеграфной линии в Америке. В 1844 году она была закончена, и он послал первое сообщение: «Чудны дела твои, Господи!». На склоне лет, будучи состоятельным человеком, Морзе занимался филантропической деятельностью – помогал колледжам, церквям и бедным художникам. Скончался 2 апреля 1872 года в Нью-Йорке.

Еще одна значимая дата - 24 мая 1956 года в швейцарском Лугано прошел первый конкурс песни Евровидения. В нем приняли участие представители стран Европы – Бельгии, Голландии, Италии, Люксембурга, Франции, ФРГ, Швейцарии. Победительницей стала швейцарка Лиз Ассиа с песней «Refrain». Идея создания музыкального конкурса для культурного сплочения стран Европы, возникла в 1950-х годах и исходила от Европейского Вещательного Союза (ЕВС).

Украина участвует в Евровидении с 2003 года. Тогда нашу страну представлял Александр Пономарев, но неудачно - 14 место. Во второй год своего участия Украина выиграла конкурс с песней Русланы «Wild Dances». Вторые места Украине принесли в 2007 и 2008 годах Верка Сердючка и Ани Лорак. В 2011 году к тройке лидеров приблизилась певица Мика Ньютон, заняв 4 место. В 2013 году страну представила певица Злата Огневич. Она заняла 3 место. В 2015 году Украина впервые отказалась от участия в Евровидении из-за нестабильной финансовой и политической ситуации. В 2016 году мы вернулись на конкурс и представлявшая нас Джамала выиграла Евровидение. В 2017 году было худшее наше выступление - рокеры O.Torvald заняли 24-е место, в то время как «Гринджолы» 12 лет назад были 19-ми. В 2018 году певец из Одессы Melovin занял 17-ю позицию из 26 возможных. Зато зрители своим голосованием отдали ему 7-е место.

А еще в четверг - День валяния в траве. Как же приятно это делать в майский жаркий день и в одиночку, и вдвоем, и всей семьей.

Именины у Михаила, Иосифа, Никодима, Кирилла и Мефодия.

25 мая

В пятницу - Международный день пропавших детей. Его история из США, а символом является синяя незабудка. Дело в том, что 25 мая в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Затем эту инициативу поддержали в ряде европейских стран, а в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), по инициативе которого в 2010 году и был учрежден Международный День пропавших детей. Только по официальным данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в США – около 800 тысяч. По Украине статистика тоже неутешительная - около 5 тысяч пропавших детей в год.

Кстати, первая в мире система экстренного оповещения о пропаже ребенка была создана в США в 1996 году и получила название «Amber Alert» (Амбер - имя 9-летней девочки, трагически погибшей в штате Техас, Alert с английского – тревога). Система молниеносно подключает к поиску общественность через СМИ, электронные табло на дорогах и в аэропортах, через электронную почту и смартфоны, обеспечивает максимально широкий поиск. С 2002 года данный опыт стали активно перенимать и другие страны, но вот в Украине он пока не задействован.

В 2000 году 25 мая в Париже был основан Европейский день соседей. Его основателем стал француз Атаназ Перифан, который в 1990 году с друзьями создал ассоциацию «Paris d'Amis» в 17-м округе Парижа для укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. Сегодня праздник отмечают более чем в 50 странах, а количество людей, участвующих в нем, перевалило за 30 миллионов.

Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Он учрежден в 2009 году Европейской тироидной ассоциацией. Согласно статистике ВОЗ, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30% взрослых людей, зоб (увеличение железы в результате дефицита йода) - у 10–30%.

Еще в четверг - Международный День полотенца, в честь английского писателя и сценариста Дугласа Адамса, который является автором всемирно известного произведения «Автостопом по Галактике». В нем он описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь, будь то путешествия по земным дорогам или межгалактическим пространствам. Впервые День полотенца отмечался в 2001 году, через две недели после смерти Адамса 11 мая. Начало было положено сообщением под заголовком «Towel Day: A Tribute to Douglas Adams», опубликованным 14 мая 2001 года на «Binary Freedom», недолго просуществовавшем форуме по открытому программному обеспечению. Один из его участников написал: «Дугласа Адамса будет не хватать всем его поклонникам по всему миру. Чтобы все поклонники могли отдать дань его гению, предлагаю отмечать день спустя две недели после его смерти (25 мая 2001 г) как «День полотенца». Всем поклонникам Дугласа Адамса предлагается в этот день носить с собой полотенце. Пусть полотенце будет на виду - используйте его как тему для разговора, чтобы те, кто никогда не читал «Автостопом по галактике», пошли и нашли себе экземпляр. Полотенце можно обернуть вокруг головы, использовать в качестве оружия, пропитать питательными веществами - все, что угодно!». Дельный совет…

Из памятных дат – касающаяся Украины. В этот день после развала СССР - в 1996 году - в Киеве был восстановлен памятник княгине Ольге. Изначально он был открыт 4 сентября 1911 года. Композиция состоит из трех фигур на постаменте из розового гранита. В центре расположена княгиня Ольга, по левую сторону - апостол Андрей Первозванный, а справа - просветители Кирилл и Мефодий. Памятник разрушили «красные» вандалы в 1919 году - скульптуру княгини сбросили и поломали на две части. Боковые части памятника заколотили досками. Вместо Ольги поставили бюст Шевченко. В 1923 году скульптурная композиция была демонтирована. 25 мая 1996 года памятник был возведен заново. Ансамбль, окруженный литыми чугунными решетками на гранитных столбах, расположен на Михайловской площади, неподалеку от Михайловского Златоверхого монастыря.

Читайте такжеВ Киеве устроили банный день для памятника княгине Ольге, статуя оказалась прихотливой (видео)

Неофициальные праздники - День счастливого билетика и День свободы причесок.

Именины у Германа, Ермогена, Дионисия, Епифания, Ивана, Семена и Евдокии.

26 мая

В этот день в Украине профессиональный праздник отмечают работники издательств, полиграфии и книгораспространения. Он проводится ежегодно в последнюю субботу мая, согласно Указу президента от 25 мая 1999 года. Первую типографию в Украине учредил во Львове Иван Федоров-Федорович. Она действовала на протяжении 1573-1575 годов, а первой изданной на украинских землях книгой стал «Апостол» в 1574 году, который исторически положил начало развитию книгопечатания. Настоящим шедевром печатного искусства стала Острожская Библия, завершенная в 1581 году. Всего в Украине в 1574-1648 годах действовали 25 типографий. Главными центрами издательской деятельности были Киев, Львов и Острог. При больших типографиях были свои книжные магазины. В 1720 году Петр І запретил своим указом книгоиздание на украинском языке, но убить этим его не смог. Даже в сложный период советского режима, между Первой и Второй мировыми войнами, на Галичине существовало около 50 украинских издательств. В настоящее время в сфере издательской деятельности в Украине действует около 6000 предприятий, на которых работает более 45 тысяч человек.

Важная памятная дата - из истории концерна «Фольксваген». Она началась в 1934 году, когда только что пришедший к власти в Германии Гитлер выдвинул требование – разработать для немецкого народа надежный и дешевый автомобиль. Это было поручено Порше – знаменитому немецкому конструктору, который через пару лет и создал несколько прототипов первого «народного автомобиля» («volk» – народ, «wagen» – автомобиль). Один из них и был одобрен фюрером. Этот первое авто получилось удачным, и о нем заговорили, в 1938 году в статье New York Times «Фольксваген» окрестили за внешнее сходство «жуком», прозвище стало визитной карточкой машины. Для массового производства «народного автомобиля» 26 мая 1938 года в немецком городе Вольфсбурге началось строительство автозавода «Фольксваген». Гитлер лично заложил первый камень под новостройку, а вскоре была создана фирма «Volkswagenwerk GmbH». В настоящее время автоконцерн – один из крупнейших по объемам продаж в мире, имеет свои заводы в 15 странах и выпускает автомобили под известнейшими марками, среди которых – Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti и Lamborghini. Завод также выпускает грузовики и микроавтобусы. Штаб-квартира по сей день находится в Вольфсбурге.

Еще 26 мая 1928 года на заседании ФИФА было принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

Неофициальные праздники - День хождения босиком и День большого напора.

Именины у Александра, Георгия, Юрия, Евфимия, Ирины и Сергея.

27 мая

В воскресенье - один из главных христианских праздников - День Святой Троицы, отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на апостолов произошло в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

Троица издревле считается днем основания Новозаветной Церкви на земле, поскольку Святой Дух наделил апостолов особой силой, чтобы они могли проповедовать Евангелия во всем мире и донести до каждого весть об Иисусе, как о Спасителе всего человечества.

В честь сошествия Святого Духа праздник и получил такое название: это событие обозначило триединство Бога. Три ипостаси Святой Троицы - Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух - существуют в единстве. К празднику Святой Троицы готовятся загодя – хозяйки проводили генеральную уборку в доме. Освобождались от неиспользуемых вещей, особенно от тех, которые могут напомнить неприятные моменты в жизни. К Троице дома и храмы украшают ветками различных деревьев, травой, цветами, так они символизируют процветание, богатство и продолжение жизни. После утреннего похода в храм дома устраивается праздничный обед. Застолье должно быть богатым и разнообразным. В этот день также посещают кладбища и поминают умерших, оставив угощения. Хорошей приметой в этот день является сватанье - считается, если на Троицу обручиться, а на Покров пожениться, то семейная жизнь будет долгой, счастливой, в любви и согласии. Цветы и лечебные травы, собранные на Троицу, считаются целебными и способны вылечить любой недуг. В народе верили, что дождь на Троицу - к урожаю, грибам, теплой погоде. Плохой приметой считалось, если в этот день было жарко - значит все лето будет засушливым. В день Святого Духа принято раздавать всю мелочь нищим, тем самым ограждая себя от невзгод и болезней.

И о мирском - 88 лет назад, 27 мая 1930 года Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клеющуюся ленту – скотч. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур. Первоначально использовался для упаковки продуктов питания. В 1932 году Джон Борден усовершенствовал изобретение, добавив «встроенное» лезвие для обрезки, что существенно облегчило использование ленты. На сегодняшний день в семействе скотчей более 900 наименований.

Неофициальные праздники на любой вкус - День уборки в багажнике, День всемогущего ТВ-пульта, День хозяина своей жизни, День спонтанных поцелуев и День вымышленного поклонника.

Именины у Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра и Ивана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная