Выступление представителя Украины на Евровидении-2018 "взорвало" сеть (видео)

Видео вчерашнего выступления представителя Украины Melovin во втором полуфинале Евровидения-2018 становится очень популярным в YouTube.

Выступление Melovin, представителя Украины на Евровидении-2018, с которым он прошел в финал музыкального конкурса, становится все популярнее в сети.

Сейчас видео выступления украинского певца "выбилось" в тренды YouTube. Менее чем за сутки номер Melovin пересмотрели уже более миллиона пользователей.

Как сообщал УНИАН, первая десятка финалистов Евровидения-2018 определилась во вторник, 8 мая. Тогда среди прочих ожидаемо в финал попали Кипр, Болгария и Израиль.

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Еще 10 финалистов определились в четверг, 10 мая, среди них и украинский исполнитель Melovin и Александр Рыбак из Норвегии, который уже побеждал на Евровидении в 2009 году. А вот российская исполнительница Юлия Самойлова, которую СБУ не пустила в Украину на Евровидение-2017 за незаконное посещение Крыма, в финал не попала. Причем провальным выступление представительницы России на Евровидении-2018 назвали даже сами россияне.

Еще шесть стран становятся финалистами Евровидения автоматически: пять стран - основательниц конкурса (Испания, Франция, Германия, Великобритания, Италия) и страна-победитель прошлого года (Португалия).

Поэтому вечером 12 мая за победу на песенном конкурсе Евровидение-2018 будут соревноваться 26 стран.