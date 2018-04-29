Нет самолетов: украинские туристы смогут вылететь из Египта только завтра

Ранее туристическая компания сообщила о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, во второй половине дня в воскресенье.

Украинские туристы не могут вылететь из Египта в Украину из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.

Читайте такжеВ поездку на скорую руку: куда можно спонтанно поехать из Киева на один день

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

«Ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется. Причина - отсутствие самолетов. Вылет планируется на 30 апреля», - подчеркнул он.

По словам Кирилича, посольство Украины в Египте принимает меры по урегулированию ситуации.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Кирилич заявлял, что туристическая компания сообщала о готовности вывезти из Египта группу украинцев, которые продолжают оставаться в Шарм-эль-Шейхе, во второй половине дня воскресенья.

28 апреля появилась информация о том, что 215 украинских туристов, которые вторые сутки ожидают возвращения во Львов из Шарм-эль-Шейха, вылетят в 18.00. Украинцы после неоднократного переноса рейсов вторые сутки ожидают вылета в гостинице.

Объясняя ситуацию, в МИД отметили, что вылет чартерного самолета авиакомпании Yan Air с 215 украинскими туристами во Львов из аэропорта Шарм-эль-Шейх 27 апреля был задержан по техническим причинам, при этом по определенным причинам не смог вылететь в Украину и самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком.

Первый самолет с украинскими туристами вылетел из Египта во Львов вчера вечером.