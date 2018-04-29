Первый самолет с застрявшими в Египте украинскими туристами вылетел во Львов - МИД

По данным официального представителя Департамента консульской службы МИД Украины, следующие рейсы запланированы в Киев.

Первый самолет с украинскими туристами, которые после неоднократного переноса рейсов вторые сутки в Шарм-эль-Шейхе ожидали вылета, отбыл во Львов.

Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил в Twitter.

«Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе. Следующие рейсы - в Киев», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Facebook Департамент консульской службы МИД информировал, что 215 украинских туристов, которые вторые сутки ожидают возвращения во Львов из Шарм-эль-Шейха, вылетят в 18.00. Украинцы после неоднократного переноса рейсов вторые сутки ожидают вылета в гостинице.

Позже Кирилич сообщил, что туроператор планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21.00 28 апреля и в 2.30 29 апреля.

Объясняя ситуацию, в МИД отметили, что вылет чартерного самолета авиакомпании Yan Air с 215 украинскими туристами во Львов из аэропорта Шарм-эль-Шейх 27 апреля был задержан по техническим причинам, при этом по определенным причинам не смог улететь в Украину и самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком.