Перепись с погрешностью

Сколько на самом деле украинцев в Украине не знает никто. Хотя Госстат регулярно выдает количественную статистику, стране нужна перепись населения. Дело в том, что перепись дает не только понимание демографической ситуации и миграционных процессов, а выявляет и другие характеристики – национальные, социальные, языковые и т.д. В нашем случае перепись необходима и для того, чтобы оценить потери от бесконтрольной миграции в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе. Но если подсчет населения во многих странах мира проводится регулярно – раз в десять лет, то у нас этот вопрос по разным причинам постоянно откладывается. К примеру, только за время «правления» сбежавшего в Ростов-на-Дону Виктора Януковича ее откладывали трижды. В последний раз – на 2016 год.

Причем, объяснялось это тогда несколькими причинами. Первая – в начале каденции Януковича на это якобы не было денег. Вторая – в 2013 году, когда перепись перенесли на 2016-й, говорили, мол, не стоит делать этого перед грядущими президентскими выборами.

Уже в 2016-м, после Революции достоинства, бегства Януковича и его соратников в Россию, аннексии Крыма и начала оккупации Донбасса, в Украине вспомнили еще одну причину, по которой перепись стоило бы отложить. Связана она со стандартами ООН, согласно которым перепись в каждой стране лучше всего проводить в годы, которые заканчиваются на «0», «1» или «9».

Собственно, сегодня, когда в Кабмине снова заговорили о необходимости пересчитать украинцев, речь идет о проведении такого подсчета в 2020 году. Почему не годом раньше? Вспоминаем – выборы. И президента, и парламента. Есть сомнения, что какая-либо власть готова считать электорат в разгар избирательной кампании (о том, какие политические спекуляции возможны на этой теме УНИАН уже писал, и с тех пор ситуация вряд ли глобально изменилась).

Перепись по-новому?

Формально, старт для проведения через два года Всеукраинской переписи населения Кабмин дал – решение о создании Межведомственной комиссии для ее подготовки было принято недавно (причем, о необходимости ее создания речь шла, начиная с 2016-го года, но руки, видимо, дошли только сейчас). «Работа комиссии позволит обеспечить координацию действий центральных и местных органов исполнительной власти, подготовить рекомендации и предложения к программе переписи населения», - сказал вице-премьер-министр Степан Кубив, возглавивший комиссию, комментируя это решение правительства.

По его словам, также в комиссию войдут заместители практически всех министерств, глава Госмиграционной службы и руководитель Госстата. «Одним из блоков работы комиссии станет подготовка рекомендаций по пересмотру технологий переписи населения. Кроме переписи с помощью традиционных бумажных бланков, которые может считывать компьютер, сейчас в европейской практике используются другие инновационные технологии. В частности, переносные электронные носители, интернет и другие виды связи», - объяснил Кубив.

Впрочем, в то, что это значительно облегчит проведение опроса, верится с трудом. Ведь опрашивать украинцев будут, скорее всего, по старинке – от порога к порогу, «face to face». Причем, социологи отмечают, что привлечь к этой работе волонтеров (благо, волонтерское движение в Украине за последние несколько лет не раз доказывало свою эффективность, в отличие от госинститутов) вряд ли получится – нужны социологи-профессионалы. «Это должен быть специально обученный персонал, который учат заполнять анкеты. На перепись должны идти профессионалы, чтобы понять, на какие вопросы население готово отвечать, как реагируют на гаджеты и как себя ведут, как быстро заполняется анкета, можно ли использовать телефонный опрос», - рассказала директор Института демографии Элла Либанова.

С таким мнением согласна и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко. По ее словам, подготовка профессиональных переписчиков не займет много времени – максимум, это будет несколько вводных инструктажей, но необходимо, чтобы в переписи были задействованы, в первую очередь, люди, связанные с социологией и статистикой. Причин для этого несколько.

Во-первых, опасность привлечения волонтеров к проведению переписи чревата утечкой персональных данных. «Вероятно, во время переписи человека попросят подписать бумагу о неразглашении конфиденциальных данных, но нет гарантий, что после переписи такие волонтеры где-то кому-то не расскажут, что и где видели. А это недопустимо», - говорит Ткаченко.

Во-вторых, существует опасность «внедрения» в ряды переписчиков «своих людей» от местных властей. Причина – бюджетные средства. «Очень важно, чтобы при переписи не было людей заинтересованных, так как количество населения в городах и селах довольно часто влияет на количество субвенций для них из государственного бюджета», - отмечает социолог.

И все же допускает возможность привлечения помощников со стороны. «Безусловно, привлекать дополнительные силы, например, студентов-социологов старших курсов, придется, так как страна у нас большая, а перепись нужно провести быстро», - говорит Ткаченко.

В целом, социологи ждут переписи и ее результатов с нетерпением. «Страна, которая не проводит перепись, потенциально не способна к реформам. Например, взять ту же медицинскую реформу – без точного количества больных эффективно ее провести нереально», - отмечает директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Он напоминает, что без переписи неизвестно, ни сколько в стране населения, ни чем оно занимается, ни где находится. «А это значит, что любое правительство, любую власть, исходя из этого, можно считать неэффективной», - убежден социолог.

В качестве примера он приводит ситуацию в столице, когда погрешность между официальными данными о количестве жителей и реальной цифрой людей, проживающих в Киеве, составляет несколько миллионов человек.

Проблемы подсчета

Впрочем, есть сомнения, что перепись состоится и в 2020-м. Ведь в правительстве говорят, что она будет… пробной.

В этой связи, к слову, хочется напомнить, что пробную перепись Министерство социальной политики предлагало провести в декабре 2018 года, чтобы заранее определиться с возможными проблемами подсчета украинцев. Но, видимо, новосозданная комиссия не справится с подготовкой (и освоением средств) так быстро. Ранее Минфин подсчитал, что для проведения переписи в Украине необходимо чуть больше 2,2 миллиардов гривен. Но это – без учета обещаний вице-премьера Кубива, что социологов для проведения подсчета оснастят современными гаджетами.

Еще одна проблема – нет ответа на вопрос, как быть с Крымом и Донбассом. Так, с 2014 года Госстат в своих исследованиях просто не учитывает неподконтрольные Украине территории. Но Всеукраинская перепись населения на то и «всеукраинская», чтобы получить данные по всей стране.

В 2016-м году выходов из этой затруднительной ситуации было два. Первый – Украина до 2020 года должна была установить контроль над оккупированными территориями. Однако, несмотря на огромное количество переговоров в Минске, в Нормандском и других форматах, воз и ныне там. Вероятность того, что ситуация кардинально изменится через два года – очень невелика. Второй вариант решения этой проблемы – принятие таких законодательных актов, которые позволяют легитимизировать непроведение переписи на этих территориях силами Украины. Мол, если эти территории признать временно оккупированными, то перепись на них должен проводить оккупант.

Это, к слову, было сделано, но лишь частично. И глобально ничего не решило. Российские власти после аннексии пересчитали население Крыма (поскольку это было нужно РФ для формирования бюджетных хотелок российских чиновников на отжатом у Украины полуострове), но делиться этой информацией с Киевом Москва вряд ли будет. К тому же, четыре года РФ использовала в Крыму тактику репрессий и постепенного выдавливания проукраинских крымчан «на материк», параллельно завозя на «освободившееся» место россиян. Поэтому точных данных для украинской переписи на аннексированном полуострове нет и не будет.

Что касается Донбасса, то старший научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко напоминает, как, в свое время, Молдова вела переговоры с руководством Приднестровья, «чтобы провести перепись если не в одно время, то хотя бы по единому приписному листу, чтобы можно было их все-таки учесть». Однако в Украине такой вариант, опять же, не жизнеспособен – договариваться с псевдореспубликами и их «вождями», управляемыми из Кремля, вряд ли кто-то будет всерьез. Ведь это – один из факторов их легитимизации.

В этой связи, по мнению демографов, на сегодня (да и в 2020-м году) официально переписать можно, разве что, тех, кто оформил статус временно перемещенного лица. Однако точность этих данных может вызывать сомнения. Так как многие оформившие этот статус все равно проживают в ОРДЛО.

Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что Донбасс и Крым во время переписи вообще обойдут стороной, а лишь ограничатся припиской о том, что данные указаны без учета этих регионов. Но в этом случае важно понимать (и власти, и населению), что если перепись не проходить во всех регионах страны, она не является полноценной. Как следствие – не решает вопросов, ради которых вообще затевается.

В поисках альтернативы

А есть ли альтернатива проведению переписи в классическом варианте? По словам Небоженко, такой альтернативой могли бы стать, разве что, массовые социологические опросы, в которых принимали бы участие 30-50 тысяч человек. Однако социолог уверен, что и это не дало бы необходимых результатов. «Кроме того, можно проводить общенациональные экономические исследования, которые были популярны в Европе в конце 20 века. В таких исследованиях участвуют большие группы людей, и они дают достаточно верные данные», - говорит он.

Но и у таких исследований есть недостатки. Во-первых, они очень дорого стоят. Во-вторых, в них, как правило, заинтересованы другие государства, которые и вкладывают средства. В-третьих, чтобы кто-то захотел провести такие исследования в Украине и оплатить их, Украина должна быть этому кому-то интересной. А пока такого интереса ниоткуда не наблюдается.

Еще один вариант – использовать для подсчета населения электронные базы разных министерств и ведомств. Сумел же Минюст создать реестр должников, в котором сейчас можно вычислить даже злостного неплательщика алиментов.

И хотя социологи к такой возможности относятся с изрядной долей скепсиса, к примеру, Лидия Ткаченко отмечает, что разные ведомства используют такие данные исключительно для собственных целей и для точных подсчетов их может быть недостаточно, позитивные примеры имеются. Так, еще в 2016-м году, когда Украина, в который раз откладывала проведение переписи, Эстония провела пробный подсчет населения страны, используя данные человека в соответствующем госреестре (таковых в Эстонии около двух десятков). Да, эстонцы признали, что обработка данных из всех основных госреестров длительный процесс, который может занять несколько лет. Но зато несколько таких пробных переписей позволят провести настоящую без влияния человеческого фактора и значительных затрат.

Для Украины, учитывая сплошные жалобы на отсутствие средств на проведение переписи, а также невозможность физического доступа социологов к неподконтрольным территориям в Крыму и на Донбассе, это тоже могло бы стать выходом. Если перепись-2020 мы называем пробной, почему бы не попытаться? Потратить бюджетные деньги на приобретение планшетов для социологов-переписчиков всегда успеется.

Анастасия Кучкина, Татьяна Урбанская