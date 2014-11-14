Черкасский горсовет признал ОУН-УПА воюющей стороной за независимость Украины

45 депутатов горсовета проголосовали за проект постановления депутатской фракции ВО "Свобода" "О признании воинов ОУН-УПА воюющей стороной в освободительной борьбе за независимость Украины".

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Также депутаты Черкасского горсовета решили обратиться в Верховную Раду и к президенту по поводу признания воинов ОУН-УПА воюющей стороной на общегосударственном уровне.

Кроме того, своим решением депутаты поручили управлению соцзащиты населения города включить 14 ветеранов ОУН-УПА, которые сейчас проживают в Черкассах, в областную программу "Турбота". А исполкому Черкасского горсовета поручено организовать ежегодные мероприятия по чествованию памяти воинов ОУН-УПА.

Как сообщал УНИАН,14 октября здание Верховной Рады Украины пикетировали активисты ВО "Свобода" с требованием принять закон о признании ОУН и УПА воюющей стороной во Второй мировой войне. Однако ВР так и не включила в повестку дня своей работы проект закона о признании Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии воюющей стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины (№2111а).