Несколько обвиняемых в коррупции топ-менеджеров продолжают руководить госпредприятиями – Сытник

Директор бюро упомянул, в частности, «Одесский припортовый завод» и «Запорожский титано-магниевый комбинат».

Ряд топ-менеджеров, которые обвиняются в хищении крупных сумм и других коррупционных преступлениях, продолжают руководить большими госпредприятиями, такими как «Одесский припортовый завод» и «Запорожский титано-магниевый комбинат».

Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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«Есть и не очень приятные примеры, когда директор «Запорожского титано-магниевого комбината» обоснованно обвиняется в хищении полмиллиарда гривен, но правительство почему-то продолжает с ним контракт. Руководители ОПЗ, которые уже длительное время находятся под следствием и дело рассматривается в суде (фактически дело не движется), продолжают занимать свои должности», - сказал глава НАБУ.

В сентябре прошлого года в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляли, что из 86 дел, переданных НАБУ и САП в суд, решения приняты только по 23, а в законную силу вступили 17 обвинительных приговоров.