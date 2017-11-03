В Одессе полиция задержала банду квартирных "воров-носочников"

В Одессе сегодня полиция задержала банду квартирных «воров-носочников», на счету которой ряд краж, совершенных в городе. Как сообщили УНИАН в главном управлении Национальной полиции в Одесской области, полицейские Таировского отдела полиции Одессы задержали преступников в момент совершения преступления.

Читайте такжеВ Одессе суд отправил под домашний арест и. о. командира воинской части, который не отреагировал на ее захват Отмечается, что в момент задержания, преступники выхватили ножи и оказали сопротивление оперативникам, но благодаря профессиональным действиям полицейских обошлось без жертв.

Как отметил советник начальника регионального главка полиции Руслан Форостяк, злоумышленники во время сопротивления только порезали одежду правоохранителям.

«Интересно, что эти воры во время квартирных краж использовали носки, которые надевали на руки вместо перчаток. Им так было удобнее рыскать в чужих вещах, не оставляя отпечатков, поэтому их прозвали «воры-носочники». Именно этих «носочников» выслеживали уже длительное время», - сказал Форостяк.

Задержанным вменяют ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса ("кража"; "умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей"). В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.