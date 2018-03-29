Создание карты приурочено к 45-летию со дня основания одесской Юморины.

В Одессе создана юмористическая карта города. Как сообщили УНИАН в департаменте культуры и туризма Одесского городского совета, вечером 28 марта во Всемирном клубе одесситов представлена «Юмористическая карта для жителей и гостей Одессы», созданная к 45-летию Юморины, которое она отмечает в этом году.

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Авторы проекта – Александр Завелион, Игорь Лосинский и Анатолий Пикман.

Планируется, что юмористическая карта, созданная в примерном формате продающихся в киосках географических складных карт, станет одним из символов Юморины. Она поможет туристам в определении местоположения достопримечательностей и «повысит настроение».

«Она состоит из двух неотъемлемых сторон. Первая сторона представляет собой путеводитель по улицам и достопримечательностям города. Она расскажет где, куда, и главное, зачем можно пойти в Одессе в ту или иную сторону», - сообщили в департаменте.

Вторая сторона – энциклопедия одесской жизни, которая представляет собой 20 фрагментов, каждый из которых посвящен истории, философии, культуре, традициям и «изюминкам» города.

Например, нанесена улица Дерибасовская, под которой приписка: «мировая улица!», рядом с Городским садом написано: «Подарок де Рибаса», с улицей Гаванной – «Ударение на «А», с ротондой Городского сада – «Беседка для бесед ротом», рядом со сквером Пале-Рояль написано: «В кустах».

На карту также нанесено много изображений, символизирующих историю и достопримечательности Одессы.

В департаменте отметили, что в скором времени планируется выпуск карты на английском и украинском языках.

Справка УНИАН. Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.